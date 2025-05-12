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ABD ile Çin ticaret savaşlarına karşı anlaşma kararı aldı

ABD ile Çin ticaret savaşlarına karşı anlaşma kararı aldı
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ABD ve Çin arasında uzun süredir devam eden ve Türkiye'yi de hem ihracat hem ithalat konusunda yakından ilgilendiren bir anlaşma sağlandı. İki ülke, gümrük vergilerinin düşürülmesi konusunda anlaşmaya vardı. Bu durum, global ekonomi için büyük bir adım olarak değerlendiriliyor. Anlaşmanın detayları henüz açıklanmış olmasa da, piyasalar üzerinde olumlu bir etki yarattığı görülüyor.

ABD ve Çin, ticaret savaşında tansiyonu düşürmek amacıyla karşılıklı olarak 90 gün boyunca gümrük vergilerini indirme kararı aldı. Bu geçici uzlaşma, küresel piyasalarda olumlu bir hava yarattı.

ABD VE ÇİN'DEN TİCARİ GERİLİMİ AZALTAN ORTAK ADIM

Küresel ekonomik istikrarı tehdit eden ABD-Çin ticaret savaşında yumuşama sinyalleri geldi. İki ülke, karşılıklı gümrük tarifelerinde indirime giderek ticari ilişkilerde yeni bir dönemin kapısını araladı. Türkiye dahil neredeyse tüm ülkeleri etkileyen karar dünya medyasında büyük ilgi gördü.

90 GÜNLÜK GEÇİCİ ATEŞKES

Washington ve Pekin yönetimleri tarafından yapılan ortak açıklamada, karşılıklı gümrük vergilerinde 90 gün boyunca geçici bir indirim uygulanacağı duyuruldu. Bu adım, küresel piyasalar tarafından pozitif bir sinyal olarak karşılandı.

ÇİN, ABD ÜRÜNLERİNDE TARİFEYİ DİP SEVİYEYE ÇEKTİ

Anlaşma kapsamında Çin, ABD'den ithal edilen mallara uyguladığı yüzde 125 oranındaki gümrük vergisini yüzde 10'a indirdi. Bu radikal düşüş, Pekin'in ticari uzlaşmaya ne denli önem verdiğini gösteriyor.

ABD'DEN KARŞILIKLI YUMUŞAMA

Washington yönetimi de benzer bir adım attı. Çin'den gelen ürünlerde geçerli olan yüzde 145'lik yüksek vergi oranı yüzde 30'a indirildi. Böylece iki ülke de ticari tansiyonu düşürme yönünde karşılıklı irade ortaya koydu.

KÜRESEL PİYASALARDA POZİTİF ETKİ

90 gün sürecek bu karşılıklı indirim kararı, başta Asya ve ABD borsaları olmak üzere global finans piyasalarında olumlu karşılandı. Uzmanlar, bu geçici ateşkesin kalıcı bir ticaret anlaşmasının önünü açabileceğini ifade ediyor.

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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