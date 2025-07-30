ABD ile Çin Arasında Ticaret Görüşmeleri Sona Erdi

ABD ile Çin Arasında Ticaret Görüşmeleri Sona Erdi
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ABD ve Çin, Stockholm'de gerçekleştirilen 3. tur ticaret görüşmelerini tamamladı. Görüşmelerde iki ülkenin ticaret anlaşmaları ve tarifeleri ele alındı. ABD Hazine Bakanı Bessent, ekonomik iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

ABD ile Çin arasında İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen 3'üncü tur ticaret görüşmeleri sona erdi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Çin heyetiyle iki gün süren görüşmelerin tamamlanmasının ardından açıklamalarda bulundu. Görüşmelerde, ABD'nin diğer ülkelerle imzaladığı ticaret anlaşmalarını ele aldıklarını ifade eden Bessent, Çinli yetkililerin, ABD'nin Japonya ve Avrupa ile yaptığı anlaşmaların kapsamı ve koşulları karşısında şaşkınlık yaşadığını belirtti. Bessent, toplantıda Çin'in küresel çapta aşırı üretim kapasitesi, yaptırım altındaki İran petrolünü alması ve Rusya'ya çift kullanımlı teknoloji sattığına inanılması gibi konularda endişelerini aktardıklarını dile getirdi. Bessent, toplantıların genel atmosferinin oldukça yapıcı olduğunu ifade etti.

ABD ve Çin'in mayıs ayında karşılıklı tarifeleri 90 gün süreyle düşürme kararına ilişkin sürenin uzatılıp uzatılmayacağı sorusuna yanıt veren Bessent, Çin tarafının tarifelere ara verme konusunda uzlaştıklarını duyurduğunu, ancak kendisinin ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmeden önce böyle bir anlaşma yapmadıklarını belirtti. Bessent, yarın Trump ile bir araya geleceklerini söyleyerek, tarifelerin askıya alınmasının mevcut haliyle devam edip etmeyeceğine Trump'ın karar vereceğini vurguladı.

Müzakerelerde Çin tarafını temsil eden Başbakan Yardımcısı He Lifeng, görüşmeler sırasında gerçekleştirdiği konuşmada, istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir bir Çin-ABD ekonomik ve ticari iş birliğinin sadece iki ülkenin gelişim hedeflerine katkı sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda küresel ekonomik büyüme ve istikrara da destek olduğunu vurguladı. Tarafların, özellikle ekonomik ve ticari ilişkiler ile makroekonomik politikalar gibi her iki tarafı ilgilendiren konularda açık, kapsamlı ve yapıcı görüşmeler yaptığını hatırlatan He, tarafların ayrıca Cenevre'deki ekonomik ve ticari müzakerelerde ulaşılan anlaşmayı ve Londra görüşmelerinde kabul edilen çerçeveyi değerlendirerek onayladığını ifade etti.

He, son mutabakata göre, iki tarafın ABD'nin yüzde 24'lük karşılıklı tarife uygulaması ile Çin'in buna yönelik karşı önlemlerinin askıya alınmasını 90 gün daha uzatmak için çalışmalara devam edeceğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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