ABD bütçesi nisanda 215 milyar dolar fazla verdi

ABD Hazine Bakanlığı, nisan ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu açıkladı. Bu yıl nisan ayında federal hükümet 215 milyar dolarlık bütçe fazlası verirken, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %17 azalma yaşandı. Gelirler %2 düşerken, harcamalar %5 arttı. Toplam bütçe açığı ise %9 azalarak 954 milyar dolara geriledi.

Buna göre, 1 Ekim 2025'te başlayan ve 30 Eylül'de sona erecek 2026 mali yılının 7. ayında federal hükümet, 215 milyar dolarlık bütçe fazlası verdi.

Federal hükümet, geçen yıl nisan ayında 258,4 milyar dolarlık bütçe fazlası vermişti.

Bu yıl nisan ayında kaydedilen bütçe fazlası, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 17 azaldı. Piyasa beklentisi, bütçenin bu dönemde 157,2 milyar dolar fazla vermesi yönündeydi.

Hükümetin gelirleri nisanda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2 azalışla 837 milyar dolara gerilerken, harcamaları yüzde 5 artarak 622 milyar dolara çıktı. Bu dönemde bütçenin fazla vermesinde bireysel gelir vergisi tahsilatları etkili oldu.

Ülkede 2026 mali yılının 7. ayı olan nisan itibarıyla toplam bütçe açığı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 azalarak 954 milyar dolar oldu.

Söz konusu açık, geçen yılın aynı döneminde 1,05 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Mali yılın 7 ayında gelirler, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 artarak 3,3 trilyon dolara çıkarken, harcamalar yüzde 3 artışla 4,3 trilyon dolara yükseldi.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıEnnur Yağçı:

bu kadar büyük rakamlara bakınca insan kafası karışıyor ama peki bunun halkın cebine ne kadar yansıyor sorusunu soruyor musunuz

Haber YorumlarıPerver Korkmaz:

Iste bu amerikalılar hep böyle birşey. Bir ay fazla veriyolar bir ay açık veriyolar. Hiç ciddi değiller bunlar. Atatürk zamanında böyle kararsız ekonomi politikaları olmaz idi. Hadi bakalım neler olacak bundan sonra.

Haber YorumlarıOğuz Başarslan:

Biz 90'larda böyle fazla verenleri görürdük ama şimdi herkes açık veriyor ya hani böyle devletler!

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

