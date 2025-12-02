Haberler

ABD, Güney Kore Otomobilleri İçin Gümrük Vergisini Yüzde 15'e İndiriyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Güney Kore'den ithal edilen otomobillere uygulanan gümrük vergisinin yüzde 15'e düşürüleceğini açıkladı. Bu adım, iki ülke arasındaki ticaret anlaşmasının faydalarını artıracak.

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Güney Kore'den ithal edilen otomobillere uygulanan gümrük vergisi oranının yüzde 15'e indirileceğini duyurdu.

ABD Ticaret Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Ticaret Bakanı Lutnick'in ABD ile Güney Kore arasındaki ticaret anlaşmasına ilişkin açıklamasını paylaştı.

Lutnick, yaptığı açıklamada, Güney Kore'nin stratejik yatırım yasasını parlamentoda resmen yürürlüğe koymak için harekete geçtiğini belirtti.

Bu önemli adımın, ABD sanayisinin ve işçilerinin ABD Başkanı Donald Trump'ın Güney Kore ile yaptığı ticaret anlaşmasının tam faydasını görmesini sağlayacağını kaydeden Lutnick, "Buna karşılık olarak ABD, anlaşma kapsamında otomobil tarifelerinin 1 Kasım itibarıyla yüzde 15'e indirilmesi dahil olmak üzere belirli tarifeleri düşürecek." ifadelerini kullandı.

Lutnick, uçak parçalarına yönelik tarifeleri de kaldıracaklarını ve Güney Kore'nin karşılıklı tarife oranını Japonya ve Avrupa Birliği (AB) ile eşleştirileceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
Kuzey Irak'ta Barzani güçleri ile Herki aşireti arasında çatışma

Komşu ülke bir anda karıştı: Geri çekilmezseniz havaya uçururuz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sakın evinize sokmayın! Dekoratif olarak aldı, vücudunun yüzde 30'u yandı

Evinize sokmayın! Dekoratif olarak aldı, vücudunun yüzde 30'u yandı
Mehmet Ali Erbil'in eşi Gülseren Ceylan göz kapaklarını aldırdı

Mali'yle evliliği çok konuşulmuştu! Yaptırdığı estetiğe akıl sır ermez
Rıdvan Dilmen: O durum, Galatasaray'ın konsantrasyonunu bozdu

Rıdvan Dilmen: O durum, Galatasaray'ın konsantrasyonunu bozdu
Kapuska Türk mutfağının en kötü yemeği seçildi

Liste belli oldu! İşte Türk mutfağının en kötü yemeği
Sakın evinize sokmayın! Dekoratif olarak aldı, vücudunun yüzde 30'u yandı

Evinize sokmayın! Dekoratif olarak aldı, vücudunun yüzde 30'u yandı
ATM'lerde yeni dönem: Mahkeme kararı olmadan hesabınız dondurulabilir

ATM'lerde yeni dönem: Hesabınız dondurulursa şaşırmayın
Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal

Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal
Engin İpekoğlu'ndan canlı yayında Okan Buruk'a sert tepki

Söylediklerine çıldırdı! Canlı yayında Okan Buruk'a sert tepki
Eskişehir'de arızalı araçtan cephanelik çıktı!

Arızalanmasa yakalanmayacaktı! Araçtan çıkanlar öyle böyle değil
'Evlenmeyenleri işe almayacaksın' diyen Destici'den yeni açıklama

Bekarları ayaklandıracak çıkışının ardından yeni açıklama
Değişimi şaşırttı! Sıla'nın son halini görenlerin ağzı açık kaldı

Değişimi şaşırttı! Sıla'nın son halini görenlerin ağzı açık kaldı
Avrupa'da eski defterler açıldı! Polonya, Almanya'dan tazminat istedi

Avrupa'da eski hesaplar açıldı! Yüzüne yüzüne konuşup tazminat istedi
Elektrikli skuter yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Elektrikli skuterlerle ilgili önemli değişiklik
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.