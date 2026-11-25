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NEW New York borsası, ABD'de açıklanan verilerin ekimde enflasyonun hızlandığına işaret etmesi ve teknoloji hisselerindeki satış baskısının sürmesiyle güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 1,10 azalarak 49.469,86 puana indi. S&P 500 endeksi yüzde 1,95 azalışla 7.060,33 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,31 kayıpla 22.948,48 puana geriledi.

ABD Ticaret Bakanlığının açıkladığı verilere göre ülke ekonomisi bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,3 büyüdü.

Ülkede kişisel gelirler ekimde yüzde 0,7 ile beklentilerin üzerinde, kişisel tüketim harcamaları ise yüzde 0,3 ile beklentilerin altında arttı.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 3,8 ile beklentilere paralel artış gösterdi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak yakından takip ettiği, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise ekimde aylık bazda yüzde 0,3 ile beklentilere paralel arttı.

Söz konusu endeks ekimde yıllık bazda da yüzde 3,3 ile tahminlerin üzerinde artarken, kişisel tüketim harcamaları enflasyonunun hızlandığını ortaya koydu.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 21 Kasım'da sona eren haftada 189 bine düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Ülkede ekonomik büyümenin güçlü, enflasyonun ise Fed'in hedefinin oldukça üzerinde seyrettiğine işaret eden verilerin ardından piyasalarda, Bankanın gelecek ay 25 baz puan faiz artırma olasılığı yüzde 96'nın üzerinde fiyatlanmaya başlandı.

Yapay zeka odaklı yatırımların sürdürülebilirliğine ilişkin endişelerle teknoloji hisseleri de satış baskısı altında kalmaya devam etti.

ABD'li çip şirketi Nvidia'nın hisseleri yüzde 7,3 değer kaybederken, Broadcom'un hisseleri yüzde 4,7, Micron Technology'nin hisseleri yüzde 8,7 ve Advanced Micro Devices'ın hisseleri yüzde 7,4 geriledi.

Geçen hafta borsada işlem görmeye başlayan Anthropic'in hisseleri de açılışta yüzde 5'e yakın azalış kaydetti.

Analistler, Nvidia Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang'ın 3 Aralık'ta ABD Senatosunda katılacağı oturumun yatırımcıların odağında yer aldığına işaret ederek, Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ardından başlatılan ve devam eden soruşturmanın da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olduğunu söyledi.

Öte yandan, ABD'nin bazı ekonomilere yönelik ek tarife adımı da piyasalarda risk iştahını törpüledi.

ABD Ticaret Temsilciliği, 14 ticaret partnerinin imalat sektörlerindeki yapısal aşırı kapasite ve üretime ilişkin eylem, politika ve uygulamalarının makul olmadığını, ABD ticaretine yük getirdiğini veya ticareti kısıtladığını tespit etti.

Bu kapsamda Çin, Avrupa Birliği, Singapur, İsviçre, Endonezya, Malezya, Kamboçya, Tayland, Güney Kore, Vietnam, Tayvan, Bangladeş, Japonya ve Hindistan'a yüzde 35'e varan oranlarda ek gümrük vergisi getirilmesi önerildi.

Kaynak: AA