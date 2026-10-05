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ABD Enerji Bakanlığı, Vistra'ya 4,2 milyar dolarlık nükleer kredi taahhüt etti

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ABD Enerji Bakanlığı, Vistra'nın Pennsylvania ve Ohio'daki nükleer santrallerinde kapasite artırımı ve modernizasyon için 4,2 milyar dolara kadar koşullu kredi taahhüt etti. Projelerin 4 gigavat kapasiteyi koruması ve 433 megavat yeni nükleer kapasite eklemesi bekleniyor.

ABD Enerji Bakanlığı, enerji şirketi Vistra'nın Pennsylvania ve Ohio'daki nükleer santrallerinde kapasite artırımı ve modernizasyon çalışmalarını finanse etmek üzere 4,2 milyar dolara kadar koşullu kredi taahhüdünde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Enerji Hakimiyeti Finansmanı Ofisi tarafından verilen kredi taahhüdünün daha güvenilir enerji sağlanmasına, elektrik şebekesinin güçlendirilmesine, maliyetlerin düşürülmesine ve artan elektrik talebinin karşılanmasına katkı sağlamasının beklendiği belirtildi.

Projelerin yaklaşık 4 gigavat güvenilir baz yük elektrik üretim kapasitesinin korunmasını sağlayacağı aktarılan açıklamada, söz konusu kapasitenin 3 milyondan fazla haneye elektrik sağlamaya yeteceği kaydedildi.

Açıklamada, artan elektrik talebinin karşılanmasına yardımcı olmak üzere 433 megavat yeni nükleer kapasite ekleneceği aktarıldı.

Yatırımların mühendislik, inşaat ve planlı bakım çalışmalarında yaklaşık 3 bin proje bağlantılı istihdamı desteklemesinin beklendiği belirtilen açıklamada, binlerce kalıcı ve iyi ücretli işin de korunacağı ifade edildi.

Açıklamada, Vistra'nın Pennsylvania'daki Beaver Valley ile Ohio'daki Davis-Besse ve Perry nükleer santrallerine yönelik planlanan yatırımlarının, yeni iletim hatlarına veya eşdeğer yeni elektrik üretim kaynaklarına ihtiyaç duyulmadan mevcut nükleer santrallerden daha fazla elektrik üretilmesini sağlayacağı belirtildi.

Söz konusu yatırımların ayrıca santrallerin mevcut işletme lisanslarının ötesinde 20 yıl daha faaliyet göstermelerini destekleyeceği aktarılan açıklamada, şirketin nihai finansman belgelerinin imzalanması ve kredinin kullandırılmasından önce belirli teknik, hukuki, çevresel ve mali koşulları yerine getirmesi gerektiği ifade edildi.

Kaynak: AA
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