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ABD Enerji Bakanı, AB'den 120 milyon varil dizeli 180 günde piyasaya sürmesini istedi

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Politico'ya göre ABD Enerji Bakanı Chris Wright, AB ülkelerine stratejik rezervlerindeki 120 milyon varil dizeli 180 gün içinde piyasaya sürmeleri teklifini götürdü. Bu miktar, AB'nin yaklaşık 315 milyon varillik toplam dizel rezervinin üçte birinden fazlasına denk geliyor.

ABD yönetiminin, yükselen akaryakıt fiyatlarını düşürmek amacıyla Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden stratejik rezervlerindeki dizelin üçte birini piyasaya sürmelerini istediği bildirildi.

Politico internet sitesinde yer alan habere göre, ABD Enerji Bakanı Chris Wright, AB ülkelerine ABD Başkanı Donald Trump'ın gündeme getirdiği dizel ihracatını yasaklama seçeneğine alternatif olarak bir teklif götürdü.

Teklif, AB ülkelerinin ulusal stratejik rezervlerinden koordineli biçimde dizel piyasaya sürmelerini öngörüyor.

Bu kapsamda, AB ülkelerinden stratejik rezervlerindeki 120 milyon varil dizel 180 gün içinde piyasaya sürmeleri istendi.

Bu miktar AB ülkelerinin yaklaşık 315 milyon varil olan toplam dizel rezervinin üçte birinden fazlasına karşılık geliyor.

AB ülkeleri arasında en fazla dizel rezervleri Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Polonya'da bulunuyor.

ABD Başkanı Trump, dizel ihracatına kısıtlama getirme seçeneğinin halen gündemde olduğunu açıklamıştı.

Bu konunun, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) yönetim kurulunun yarın yapacağı toplantıda da gündeme gelmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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