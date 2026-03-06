Haberler

ABD, Hindistan'ın Rus petrolü alımına geçici olarak izin verdi

Güncelleme:
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Hint rafinerilerinin Rus petrolü alımına izin veren 30 günlük geçici muafiyet yayımlandığını açıkladı. Bu önlemin petrol arzını sürdüreceği ve İran'ın enerji baskısını hafifleteceği belirtildi.

NEW ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, küresel petrol arzını sürdürmek amacıyla Hint rafinerilerinin Rus petrolü alımına izin veren 30 günlük geçici bir muafiyet yayımladıklarını bildirdi.

Bessent, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın enerji gündeminin, ülkenin petrol ve doğal gaz üretiminin şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviyelere ulaşmasıyla sonuçlandığını vurgulayan Bessent, "Petrolün küresel piyasaya akmaya devam etmesini sağlamak amacıyla, Hazine Bakanlığı Hint rafinerilerinin Rus petrolü satın almasına izin veren 30 günlük geçici bir muafiyet yayımlıyor." ifadesini kullandı.

Bessent, kasten kısa vadeli tasarlanan bu önlemin, yalnızca halihazırda denizde mahsur kalmış petrolü içeren işlemlere yetki vermesi dolayısıyla Rus hükümetine kayda değer bir mali fayda sağlamayacağına dikkati çekti.

Hindistan'ın ABD'nin önemli bir ortağı olduğuna işaret eden Bessent, şunları kaydetti:

"Yeni Delhi'nin ABD petrolü alımlarını artırmasını bekliyoruz. Bu geçici önlem, İran'ın küresel enerjiyi rehin alma girişiminin yol açtığı baskıyı hafifletecektir."

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemeleri sonrasında küresel ticaret için önemli bir güzergah olan Hürmüz Boğazı'nda trafik durma noktasına gelmiş, petrol fiyatları yükselmişti.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun
