ABD'den, Güney Kore, İtalya ve Danimarka'ya olası silah satışına onay

ABD Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore, İtalya ve Danimarka'ya çeşitli askeri ekipman satışını onayladı. Güney Kore'ye hava savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla 111,8 milyon dolarlık küçük ölçekli bombalar, İtalya'ya 301 milyon dolarlık seyir füzeleri ve Danimarka'ya 3,7 milyar dolarlık çeşitli füzeler ve komuta sistemleri satılacak.

ABD Dışişleri Bakanlığının, Güney Kore, İtalya ve Danimarka'ya olası askeri satışları onayladığı bildirildi.

ABD Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından (DSCA), Güney Kore, İtalya ve Danimarka'ya olası askeri satışlara ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre, Dışişleri Bakanlığının, Güney Kore'nin "hava savunma kapasitesinin güçlendirilmesi" için 111,8 milyon dolarlık olası "GBU-39/B" tipi küçük ölçekli bomba ve ilgili ekipman satışını onayladığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, İtalya'ya 301 milyon dolarlık "JASSM-ER" uzun menzilli seyir füzesi ve ilgili ekipman satışının onaylandığı kaydedildi.

Danimarka'ya ise 730 milyon dolar değerinde AIM-120C-8 Gelişmiş Orta Menzilli Havadan Havaya Füze'nin yanı sıra, 3 milyar dolarlık entegre muharebe komuta sistemi satışına onay verildiği belirtildi.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Ekonomi
