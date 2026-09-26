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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 19-25 Eylül'de 3 artışla 455'e çıktı

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Baker Hughes'un haftalık verilerine göre ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 19-25 Eylül'de önceki haftaya göre 3 artarak 455'e yükseldi. Ülkedeki kule sayısı son 1 yılda 31 artarken Brent petrolün varili 104,32, Batı Teksas ham petrolü 92,44 dolardan günü tamamladı.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 3 arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 19-25 Eylül'de önceki haftaya göre 3 artarak 455'e yükseldi.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda 31 arttı.

Brent petrolün varil fiyatı cuma 104,32 dolardan işlem gününü tamamlarken, Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı günü 92,44 dolar seviyesinde kapattı.

Kaynak: AA
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