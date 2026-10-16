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ABD'de ithalat fiyat endeksi eylülde yüzde 1,1, ihracat fiyat endeksi yüzde 2,2 arttı

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ABD Çalışma Bakanlığı'nın eylül verilerine göre ithalat fiyat endeksi aylık yüzde 1,1, ihracat fiyat endeksi aylık yüzde 2,2 arttı. İthalat endeksi yıllık yüzde 8,1, ihracat endeksi yıllık yüzde 11,6 ile Temmuz 2022'den bu yana en yüksek yıllık artışını kaydetti.

NEW ABD'de eylülde ithalat fiyat endeksi aylık bazda yüzde 1,1, ihracat fiyat endeksi aylık bazda yüzde 2,2 arttı.

ABD Çalışma Bakanlığı, eylül ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, ithalat fiyat endeksi eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1 yükseldi.

Piyasa beklentileri ithalat fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 0,9 artması yönündeydi. Endeks, ağustosta yüzde 0,5 yükselmişti. İthalat fiyat endeksi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 8,1 ile Temmuz 2022'den bu yana en yüksek yıllık artışını kaydetti.

İhracat fiyat endeksi de eylülde aylık bazda yüzde 2,2 arttı. Bu artışta geçen ay tarım dışı ve tarımsal ihracatta yükselen fiyatlar etkili oldu.

Piyasa beklentileri ihracat fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 1 artması yönündeydi. Endeks, ağustosta yüzde 1,2 artmıştı.

İhracat fiyat endeksi eylülde geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 11,6 yükseldi. Bu oran, endekste Temmuz 2022'den bu yana kaydedilen en yüksek yıllık artış oldu.???????

Kaynak: AA
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