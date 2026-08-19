Trump: Kanada ile adil ticaret anlaşması yaptık, çiftçiler gümrük vergisinden muaf

NEW ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ile belgelerin nihai hale getirilmesine bağlı olarak oldukça adil bir ticaret anlaşması yaptıklarını belirterek, ABD'li çiftçilerin bu ülkeye gümrük vergisi ödemeyeceğini bildirdi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde inşası devam eden helikopter pistinde basın mensuplarına açıklama yaptı.

Kanada ile yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin soru üzerine Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney ile iyi bir görüşme yaptıklarını ve bir anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Trump, bugün Kanada'dan ithal edilen bazı ürünlere yönelik yüzde 50 gümrük vergisinin yürürlüğe girmesinin planlandığına işaret ederek, "Dün aradılar ve elde etmemiz gerekenleri bize verdiler. Her iki taraf için de oldukça adil bir anlaşma oldu. Çiftçilerimiz için gümrük vergileri artık söz konusu olmayacak. Çiftçilerimiz Kanada'ya devasa gümrük vergileri ödüyordu ve bu vergiler tamamen ortadan kaldırılarak sıfıra indirilecek." diye konuştu.

Kanada yapımı otomobillere yönelik tarifelerin düşürülüp düşürülmeyeceği sorusuna cevaben de Trump, "bazı şeyleri yaptıklarını" söyledi.

Trump, Kanada'nın ABD'den "muazzam" gümrük vergileri aldığını belirterek, artık hiçbir gümrük vergisinin olmayacağını kaydetti.

Kanada ürünleri için planlanan yüzde 50 gümrük vergisini üç günlüğüne ertelediklerini anımsatan Trump, "Belgelerin son halini almasına bağlı olarak Kanada ile bir anlaşmamız var ve bence bu, her iki taraf için de çok iyi bir anlaşma." ifadesini kullandı.

Anlaşma, belgelerin nihai hale getirilmesine bağlı

Trump, Kanada'ya uygulanması planlanan yüzde 50'lik tarifeyi, yürürlüğe girmesine saatler kala 3 günlüğüne askıya aldığını açıklamıştı.

ABD Başkanı, söz konusu kararı, belgelerin nihai hale getirilmesine bağlı olmak kaydıyla, ABD ile Kanada'nın bir anlaşmaya varmış olması nedeniyle aldığını belirtmişti.

ABD Ticaret Temsilciliğinden (USTR) yapılan açıklamada, anlaşmanın, tüm Amerikan malları için kapsamlı pazar erişimi, ekonomik güvenlik taahhütleri ve dijital ticaret uyumunun yanı sıra Kanadalı ortaklarla birlikte ABD pazarını ve Amerikan işçilerini korumaya devam edecek hükümleri içereceği aktarılmıştı.

Taraflar Washington'da görüşüyor

Öte yandan Kanada Ticaret Bakanı Dominic LeBlanc, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile gün içinde başkent Washington'da bir araya geldiklerini bildirdi.

LeBlanc, "İki ülke arasında nihai bir anlaşmaya varılması yönünde işbirliği içinde çalışıyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kanada Başbakanı Carney de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Kanada-ABD ticaret müzakerelerinde kaydedilen önemli ilerlemeden dolayı LeBlanc ile Greer'i tebrik etti.

Carney, Kanada'nın görüşmelere, genel anlamda en iyi ticaret koşullarıyla girdiğini belirterek, "Şimdi, Kanada'nın bu avantajını güçlendiren, ülkenin en önemli stratejik sektörlerinin her birinde en iyi koşulların güvence altına alınmasını ve gelecekteki ticari ilişkilerimiz konusunda daha fazla öngörülebilirlik sağlanmasını içeren bir anlaşmaya doğru ilerliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA