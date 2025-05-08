ABD Başkanı Donald Trump: İngiltere ile çığır açan bir gümrük anlaşmasına imza attık

ABD ve İngiltere arasında gümrük konusunda yapılan anlaşma ABD Başkanı Donald Trump tarafından tüm dünyaya ilan edildi.

Beyaz Saray'da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile gümrük vergileri konusunda çığır açan bir anlaşma yaptıklarını belirtti.

"ÇIĞIR AÇAN BİR GÜMRÜK ANLAŞMASI İMZALADIK"

Trump yaptığı açıklamada "İngiltere ile çığır açan bir gümrük anlaşmasına imza attık" ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump, "Bugün çok özel bir gün. Çığır açan bir anlaşmaya vardım. Her iki ülke için de muazzam bir anlaşma. Nihai detaylar önümüzdeki haftalarda yazılı hale getirilecek" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz gün Beyaz Saray'da "24 saat içinde dünyayı sarsacak olumlu" bir duyuru yapacağını söylemişti.

TRUMP'IN GÜMRÜK VERGİSİ KARARI ÇOK KONUŞULDU

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz ay yönelik gümrük vergileri getirmişti. Trump, dış ülkelerde üretilen otomobillere yüzde 25 vergi getirileceğini belirterek "Biz yabancı otomobillere yüzde 2,5 gümrük vergisi getirdik. AB ise bize yüzde 10 gümrük vergisi getirdi. Gece yarısından itibaren tüm yabancı otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan ABD'nin gümrük vergisi kararı sonrası Çin de gümrük vergilerini yükseltmişti. Atılan adımlar ticarette gerginliğini arttırmış, karşılıklı vergi artırımları devam etmişti.