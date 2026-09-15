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AB ülkeleri yapay zeka kurallarını görüşecek

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Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin temsilcileri, gelişmiş yapay zeka modellerinden kaynaklanabilecek risklere karşı küresel kurallar getirilmesi konusunu görüşmek üzere Brüksel'de bir araya gelecek.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin temsilcileri, gelişmiş yapay zeka modellerinden kaynaklanabilecek risklere karşı küresel kurallar getirilmesi konusunu görüşmek üzere Brüksel'de bir araya gelecek.

Politico internet sitesinin haberine göre, AB üyesi ülkelerin temsilcilerinden oluşan Avrupa Yapay Zeka Kurulu, 17 Eylül perşembe günü Brüksel'de toplanacak.

Toplantıda, AB Komisyonu, birliğin ve uluslararası kuruluşların yapay zeka politikalarına ilişkin son gelişmeler hakkında bilgi verecek.

AB Komisyonu yetkilileri son dönemde yapay zeka alanında yaşanan olaylara ilişkin teknik sunum yapacak.

Görüşmelerde, gelişmiş yapay zeka modellerinin yol açabileceği risklerin azaltılması amacıyla küresel ölçekte işbirliği yapılması konusuna odaklanılacak.

Bu kapsamda G7, G20 ve Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde yürütülen çalışmalar değerlendirilecek.

Avrupa Yapay Zeka Kurulu, AB üyesi ülkelerin temsilcilerini bir araya getirirken birliğin Yapay Zeka Yasası'nın uygulanmasını izlemek üzere düzenli olarak toplanıyor.

Toplantı, Anthropic Üst Yöneticisi (CEO) Dario Amodei ve OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman ve Elon Musk'ın da aralarında bulunduğu teknoloji sektörünün önde gelen isimlerinin yapay zeka geliştirme çalışmalarının yavaşlatılması yönündeki çağrılarının ardından gerçekleştirilecek.

ABD Başkanı Donald Trump ise yapay zeka çalışmalarının yavaşlatılmasının Çin'e bu alanda avantaj sağlayacağını savunmuştu.

AB Komisyonunun Teknolojik Egemenlik, Güvenlik ve Demokrasi'den Sorumlu Başkan Yardımcısı Henna Virkkunen de geçen hafta küresel yapay zeka kuralları oluşturulması ve uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA
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