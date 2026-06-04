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AB tescilli Araban sarımsağının hasadı başladı

AB tescilli Araban sarımsağının hasadı başladı
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Gaziantep'in Araban ilçesinde AB ve coğrafi işaret tescilli Araban sarımsağının 2026 yılı hasadı başladı. 30 bin dönüm alanda yapılan ekimde yüksek rekolte bekleniyor.

Gaziantep'in Araban ilçesinde Avrupa Birliği (AB) ve coğrafi işaret tescilli Araban sarımsağının hasadı başladı.

Araban Ovası'nın verimli ve bereketli topraklarında yetiştirilen Araban sarımsağı, kendine has aroması, uzun raf ömrü, iri diş yapısı ve yüksek kalitesiyle Türkiye'nin en önemli tarımsal ürünleri arasında yer alıyor. AB tescilli Araban sarımsağında 2026 yılı hasadı başladı.

Tarlalarda demetler halinde toplanarak kurutma alanlarına taşınıyor.

Sabahın erken saatlerinde tarlalara giren üreticiler, aylar süren emeklerinin karşılığını almak için yoğun mesai harcıyor. Tarım işçileri tarafından özenle topraktan çıkarılan sarımsaklar, tarlalarda demetler halinde toplanarak kurutma alanlarına taşınıyor. Hasadın başlamasıyla birlikte Araban Ovası'nda hareketlilik yaşanırken, bölge ekonomisine de önemli katkı sağlanıyor.

"2026 yılı sarımsak hasadı başladı"

Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, hasadın başladığını ifade ederek, "Araban Ovası'nın verimli topraklarında yetişen, ekimiyle hasat dönemi arasındaki 9 aylık uzun bir süre bulunan Araban sarımsağının 2026 yılı hasadına başlandı. Araban sarımsağı üretimiyle hem ülke hem bölge hem de Araban ilçesi ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Bölgedeki tarım işçilerinin ekonomisine de önemli katkı sağlayan ve Bu yıl 30 bin dönüm alanda ekimi gerçekleştirilen ve hasadına başlanan Araban sarımsağında, bölgede etkili olan yağışlar nedeniyle Arabanlı üretici çiftçilerimiz yüksek rekolte bekliyor" dedi.

"Türkiye'nin her bölgesinden ürünlerimizi almaya geliyorlar"

Araban ilçesine bağlı kırsal Körhacıobası Mahallesi sarımsak üreticilerinden çiftçi İsmail Demir ise, "Arabanlı sarımsak üreticileri olarak yetiştirip hasadını yaptığımız sarımsağımızın kalitesini bilen ve toptan satın almak isteyen tüccarlar ve komisyoncular Türkiye'nin her bölgesinden geliyor. Bizden ürün alarak memleketlerinde satışını yapıyor" diye konuştu.

Dünyanın en iyi sarımsakları listesinde ilk 5'te

Türkiye'nin sarımsak ihtiyacının yaklaşık yüzde 30'unu karşılayan ve dünyadaki yöresel yemekler, içecekler ve restoranlar hakkında değerlendirmeler yapan platformlardan biri olan Taste Atlas tarafından hazırlanan "Dünyanın En İyi Sarımsakları" listesinde ilk 5 arasında yer alan Araban sarımsağı, hem iç piyasada hem de ihracatta önemli bir yere sahip olmasıyla biliniyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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