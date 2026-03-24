AB, Rusya'dan petrol ithalatını tamamen yasaklayacak teklifi erteledi

Güncelleme:
Avrupa Birliği, Orta Doğu'daki enerji fiyat artışları ve üye ülkeler arasındaki görüş ayrılıkları nedeniyle Rusya'dan petrol ithalatını kalıcı olarak yasaklamayı öngören yasa teklifini erteledi. Düzenlemenin açıklanma tarihi belirsizliğini koruyor.

Avrupa Birliği (AB), Orta Doğu'daki gelişmelerin tetiklediği enerji fiyatlarındaki artış ve üye ülkeler arasındaki görüş ayrılıkları nedeniyle Rusya'dan petrol ithalatını kalıcı olarak yasaklamayı öngören yasa teklifini erteledi.

AB Komisyonu, enerji yol haritasının bir parçası olan ve 15 Nisan'da açıklamayı planladığı, üye ülkelerin Rusya'dan petrol ithalatını tamamen yasaklayacak teklifi yasama takviminden çıkardı.

Böylece, en geç 2027 yılı sonuna kadar Rus petrolü ithalatını tamamen sonlandırmayı amaçlayan ve uzun süredir beklenen düzenlemenin sunumu ileri bir tarihe bırakılmış oldu.

Kararın, Orta Doğu'daki çatışmaların enerji piyasalarında yarattığı dalgalanmalar ve petrol fiyatlarının 100 doların üzerinde seyrettiği bir dönemde alınması dikkati çekti.

AB Komisyonu Sözcüsü Anna-Kaisa Itkonen, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında, komisyonun mevzuat planlamasının yol gösterici nitelikte olduğunu belirterek, düzenlemenin ne zaman açıklanacağına dair net bir tarih veremeyeceklerini ifade etti.

Teklifi hazırlamakta kararlı olduklarını vurgulayan Itkonen, Rusya'dan enerji ithalatına geri dönmenin geçmişte yapılan bir hatanın tekrarı olacağını söyledi.

AB, daha önce yaptırımları kapsamında deniz yoluyla Rus petrolü ithalatını yasaklamıştı. Ancak bu yaptırımların her altı ayda bir üye ülkelerin oy birliğiyle yenilenmesi gerekiyor.

Macaristan ve Slovakya ise muafiyet kapsamında Rusya'dan boru hattıyla petrol almaya devam ediyor. Bu ülkeler Rus enerji kaynaklarına yaptırım uygulanmamasını talep ediyor.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker
