Haberler

AB, Rusya'dan gaz alımını 2027'de sona erdirecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Birliği, Rusya'dan doğal gaz ve sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatını 2027 sonbaharına kadar aşamalı olarak sonlandırmaya yönelik müzakerelerde uzlaşı sağladı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bu adımın enerji bağımsızlığı açısından tarihi bir öneme sahip olduğunu duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) kurumları, Rusya'dan doğal gaz ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatının 2027 sonbaharına kadar aşamalı biçimde sonlandırılmasında anlaştı.

AB Konseyi, AB üyesi ülkeler ile Avrupa Parlamentosu (AP) temsilcileri arasında, Rusya'dan doğal gaz ithalatının bitirilmesine yönelik plana ilişkin yürütülen müzakerelerde uzlaşı sağlandığını açıkladı.

Açıklamada, Rus enerjisine olan bağımlılığı sona erdirmek için hazırlanan yol haritası çerçevesinde hareket edildiği belirtilerek, Rusya'dan LNG ithalatının 2026 sonunda, boru hattı gazı ithalatının da 2027 sonbaharında olmak üzere kademeli ve yasal olarak bağlayıcı biçimde yasaklanacağı ifade edildi.

Söz konusu girişimin, AB'nin arz güvenliğini koruyacağı, AB enerji piyasasına da katkı sağlayacağı vurgulandı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de konuyla ilgili Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, "Bu, Birliğimiz için tarihi bir gün. AB Komisyonunun Rus fosil yakıtlarını aşamalı olarak kaldırma teklifi üzerinde geçici bir anlaşmaya varıldı. Yeni bir sayfa açıyoruz." diye konuştu.

AB'nin Rusya'dan LNG ve boru hattı ile doğal gaz ithalatının yüzde 45 seviyesinden yüzde 13'e indiğini dile getiren von der Leyen, kömür ithalatının yüzde 51'den sıfıra, ham petrol ithalatının da yüzde 26'dan yüzde 2'ye gerilediğini söyledi.

Von der Leyen, son adımla Avrupa'nın Rusya'dan enerjide tam bağımsızlık döneminin başlayacağını ifade etti.

Söz konusu anlaşma, bu aşamadan sonra AB Konseyi ve AP tarafından resmen onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
25 kilo altın çalan memurun annesinden olayın seyrini değiştirecek sözler

Adliye soygununda anne konuştu! Olayın seyrini değiştirecek sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adliyeden 25 kilo altın çalan Erdal Timurtaş için çember daralıyor! Başsavcılık harekete geçti

Adliyeden 25 kilo altın çalan Erdal Timurtaş için çember daralıyor
Prefabrik ev taşıyan tır trafiği altüst etti

Trafiği birbirine kattı, sürücüler isyan etti
Eşi ile 2 kızını heyelan faciasında kaybeden anne: Saçlarının teline kadar adalet istiyorum

Acılı anne: Saçlarının teline kadar adalet istiyorum
Öğrencilerin zorbalık yapıp dalga geçtiği öğretmenden ders gibi sözler

Öğrencilerin her türlü rezilliği yaptığı öğretmenden ders gibi sözler
Adliyeden 25 kilo altın çalan Erdal Timurtaş için çember daralıyor! Başsavcılık harekete geçti

Adliyeden 25 kilo altın çalan Erdal Timurtaş için çember daralıyor
Memur ve emeklinin zam tablosu şekillendi: İşte yeni maaşlar

Milyonların merakla beklediği zam tablosu şekillendi
AK Partili vekilden Cizre'deki görüntüler için dikkat çeken sözler: Görmezden gelmek gerekir

AK Partili vekile bu görüntüler soruldu: Görmezden gelmek gerekir
Eşref Rüya dizisine damga vuran öpüşme sahnesi: Şeftali gibi tadı var

Reyting rekortmeni diziye damga vuran sahne: Şeftali gibi...
Ne baklava ne kebap! İşte Türkiye'de en çok aranan tarif

Ne baklava ne kebap! İşte Türkiye'de en çok aranan tarif
Gayrimenkul satışında tüm zamanların rekoru

Gayrimenkul satışında patlama! Tüm zamanların rekoru kırıldı
Ruhsatı iptal edilen AVM'de mühürleme krizi! Mahkeme son dakika durdurdu

Dev AVM'yi mühürlemeye gittiler, mahkemenin kararıyla geri döndüler
Herkes bu ilanı konuşuyor! Papa'nın ziyaretinden saatler sonra satışa çıkarıldı

Papa'nın ziyaretinden saatler sonra internette satışa çıkarıldı
'Hey gidi günler': Gupse Özay'dan lise yıllarına nostaljik selam

Gupse Özay'ın lise fotoğrafı hayranlarını geçmişe götürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.