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Orta Doğu'daki savaş Avrupa'da 1,3 milyon işi riske soktu

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Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Roxana Minzatu, Orta Doğu'daki savaş nedeniyle özellikle enerji yoğun sektörlerde 1,3 milyon işin risk altında olduğunu açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Roxana Minzatu, Orta Doğu'daki savaş nedeniyle Avrupa'da özellikle enerji yoğun sektörlerde 1,3 milyon işin risk altında olduğunu söyledi.

Minzatu, Brüksel'de "2026 Avrupa İlkbahar Dönem Paketi" başlıklı çalışmaya ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuştu.

AB'nin dışarıdan çok baskı gördüğü bir dönem yaşadığını ve direncini artırması gerektiğini belirten Minzatu, Orta Doğu'daki gelişmelerin Avrupa'yı derinden etkilediğini ifade etti.

Minzatu, "Avrupa'da Orta Doğu'daki savaş nedeniyle özellikle enerji yoğun sektörlerde 1,3 milyon kadar iş risk altında." dedi.

AB şirketlerinin yüzde 77'sinin yatırımların önündeki en büyük engeli beceri eksikliği olarak değerlendirdiklerine işaret eden Minzatu, insanlara yatırım yapılması, işlerin iyileştirilmesi ve yaşam standartlarının korunması gerektiğini anlattı.

Minzatu, Avrupa'nın en güçlü varlığının iç pazarı, sanayisi veya teknolojisi değil insanları olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker
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