Haberler

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'den yangınlarla mücadele eden ekiplere teşekkür

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa ve İspanya'daki orman yangınlarıyla mücadeleye destek veren, aralarında Türkiye'nin de olduğu ülkelerin ekiplerine teşekkür etti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa ve İspanya'daki orman yangınlarıyla mücadeleye destek veren, aralarında Türkiye'nin de olduğu ülkelerin ekiplerine teşekkür etti.

Von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Fransa ve İspanya'da devam eden orman yangınlarıyla ilgili paylaşımda bulundu.

"Yangınla mücadele etmek üzere Fransa ve İspanya'ya sevk edilen cesur Portekiz, İtalya, Yunanistan, İsveç, Hırvatistan, Almanya, Slovakya ve Türkiye ekiplerine tüm kalbimle teşekkür etmek istiyorum." ifadesini kullanan von der Leyen, bunun AB ve ötesinin en iyi dayanışma örneği olduğunu belirtti.

Von der Leyen, "Bu itfaiyecilerin cesareti ve özverisi, birlikte durduğumuzda daha güçlü olduğumuzu hatırlatıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye, İspanya ve Fransa'daki orman yangınlarıyla mücadele kapsamında her iki ülkede ikişer yangın söndürme uçağı görevlendirdi.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Irak, Türkiye'ye günlük 1 milyon varil petrol verecek

Türkiye'ye her gün 1 milyon varil petrol gönderecekler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara'yı karıştıran salgın iddiası: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer

Bir ilimiz diken üstünde: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer
Melek Mosso'ya Seren Serengil'den olay sözler: Sadece şarkı söyle

Bu görüntülerine ünlü ismin tepkisi olay: Sadece şarkı söyle
100 bin lira maaşla şoför aranıyor! İşte şartlar

Dikkat çeken ilan! 100 bin lira maaşla çalışan aranıyor
Çankırı'da tır-otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Türkiye'nin 10 yıldır kullandığı kalıcı yaz saati uygulaması Trump'ın da radarında

Türkiye'nin 10 yıldır kullandığı uygulama Trump'ın da radarında
Bahar Feyzan’ın 'mastürbasyon' çıkışı olay oldu

"Mastürbasyon" çıkışı olay oldu
Eskişehir'de elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

Ölüm saçan dondurma dolabı! Küçük kız yaşam savaşı veriyor