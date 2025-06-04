AB Komisyonu, Avusturya ve Romanya'ya Disiplin Süreci Başlatıyor

AB Komisyonu, Avusturya ve Romanya'ya Disiplin Süreci Başlatıyor
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Avrupa Birliği Komisyonu, yüksek bütçe açığı nedeniyle Avusturya ve Romanya'ya disiplin süreci başlatma kararı aldı. Avusturya'nın bütçe açığı bu yıl GSYH'nın %4,4'ü, Romanya'nın ise %8,6 olarak öngörülüyor. AB, bu durumlar için etkili eylem bekliyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yüksek bütçe açığı nedeniyle Avusturya'ya yönelik disiplin süreci başlatılması teklifini AB Konseyine gönderme kararı aldı.

AB Komisyonu, üye ülkelerin ekonomik durumlarına ilişkin yapılan değerlendirme sonrasında, aşırı bütçe açığı bulunduğu belirlenen Avusturya'ya yönelik disiplin süreci kararlarının AB Konseyine gönderileceğini açıkladı.

Avusturya, geçen yıl yüzde 4,7 oranında bütçe açığı vermişti. AB Komisyonu, Avusturya'nın bütçe açığının bu yıl Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 4,4'ü, gelecek yıl da yüzde 4,2'si seviyesinde gerçekleşeceğini öngörüyor.

AB mali kuralları, üye ülkelerin kamu açıklarını ve borçlarını sınırlandırıyor. Normal şartlarda üye ülkelerin bütçe açıklarının GSYH'nin yüzde 3'ünü, kamu borçlarının GSYH'nin yüzde 60'ını geçmemesi gerekiyor. Bu sınırlar aşıldığında uygulanacak tedbirlerin AB Komisyonuna bildirilmesi ve etkin mücadele yapılması gerekiyor.

Ayrıca AB, Romanya'ya bütçe açığında azalma olmadığı ve aşırı açığın 2030 yılına kadar düzeltilmesi açısından açık riskler ortaya çıktığı gerekçesiyle uyarıda bulundu.

Komisyon, AB Konseyinden bütçe disiplin sürecinde etkili bir eylemde bulunmadığı gerekçesiyle Romanya'ya yönelik bir karar alınması teklifinde de bulundu. Romanya, geçen yıl yüzde 9,3 oranında bütçe açığı vererek AB ülkeleri arasında ilk sırada yer almıştı.

AB çalışmalarında Romanya'da bütçe açığının bu yıl yüzde 8,6, gelecek yıl ise yüzde 8,4 seviyesinde seyredeceği öngörülüyor.

Romanya'nın bütçe disiplin sürecinin devam etmesi halinde AB Konseyinde alınacak kararla ülkeye gönderilen AB fonlarının kesilmesi söz konusu olabilecek.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
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