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AB ile Brezilya arasında "Dijital Ortaklık" anlaşması imzalandı

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Avrupa Birliği ve Brezilya, veri yönetişimi, yapay zeka, dijital altyapı ve çevrim içi platformlar gibi alanlarda işbirliğini güçlendirmek için Dijital Ortaklık anlaşması imzaladı. Ayrıca çocukların çevrim içi korunmasına yönelik idari anlaşma da yapıldı.

Avrupa Birliği (AB) ile Brezilya, veri, yapay zeka, dijital altyapı ve çevrim içi platformlar gibi alanlarda işbirliğini güçlendirmek amacıyla "Dijital Ortaklık" anlaşması imzaladı.

AB Komisyonu, Brezilya'nın başkenti Brazilya'da, AB ile ülke arasındaki dijital işbirliğini güçlendirmek üzere anlaşma imzalandığını açıkladı.

Tarafların bu ortaklık aracılığıyla daha verimli ve dayanıklı küresel tedarik zincirlerini destekleyeceği, kurallara dayalı kapsayıcı bir küresel dijital yönetişim sistemine katkı sağlayacağı belirtilen açıklamada, anlaşmanın veri yönetişimi, yapay zeka, dijital altyapı, bağlantı, çevrim içi platformlar ile dijital kamu hizmetleri gibi ortak öncelik alanlarında işbirliğini artıracağı ifade edildi.

Açıklamada, AB Komisyonu birimleri ve Brezilya Ulusal Veri Koruma Ajansı arasında, çevrim içi ortamda çocukların korunması konusunda işbirliğini artırmak amacıyla bir idari anlaşma imzalandığı bildirildi.

AB ile Brezilya'nın dijital alandaki işbirliğinin uzun yıllara dayandığına işaret edilen açıklamada, Ocak 2026'da tarafların karşılıklı veri yeterlilik kararlarını kabul ettiği, veri koruma seviyelerinin eş değer olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, alınan kararlar sayesinde şirketler, kamu kurumları ve araştırmacıların AB ile Brezilya arasında ilave yükümlülük olmaksızın güvenli şekilde veri paylaşabildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker
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