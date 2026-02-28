AB uçuş emniyeti kurumundan Orta Doğu ve Basra Körfezi hava sahası için uyarı

Avrupa Birliğinin (AB) uçuş emniyeti kurumu, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından oluşan yüksek riskler nedeniyle hava yolu şirketlerine Orta Doğu ve Basra Körfezi hava sahasından uzak durmaları tavsiyesinde bulundu.

Köln merkezli Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA), İsrail ve ABD'nin İran'a düzenlediği saldırılarının ardından Orta Doğu ve Basra Körfezi hakkında resmi uyarı yayımladı.

Çatışma Bölgesi Bilgi Bülteni (CZIB) adını taşıyan ve bu aşamada 2 Mart Pazartesi'ye kadar geçerli uyarı, savaş veya yüksek riskli çatışma bölgeleri üzerindeki hava sahalarının güvenliği hakkında hava yollarını ikaz eden teknik tavsiye niteliği taşıyor.

Uyarı, Bahreyn, İran, Irak, İsrail, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Umman, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan hava sahalarındaki tüm irtifaları kapsıyor ve hava yolu firmalarına etkilenen hava sahalarında faaliyet göstermeme öneriliyor.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken, İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırı başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyururken ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.