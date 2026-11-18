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Avrupa Birliği (AB) kurumları, yenilenebilir enerji projeleri, elektrik şebekeleri ve enerji depolama tesislerine yönelik izin süreçlerini hızlandıracak düzenleme üzerinde anlaşmaya vardı.

AB Konseyi, temiz enerjiye geçişi hızlandırmak için izin süreçlerini basitleştirme konusunda hazırlanan düzenlemeye ilişkin Avrupa Parlamentosu (AP) ile yapılan müzakerelerde uzlaşı sağlandığını açıkladı.

Açıklamada, düzenlemeyle yenilenebilir enerji projeleri, depolama tesisleri ve şarj istasyonlarının onaylanması ve şebekeye bağlanması ile yeni elektrik ve doğal gaz altyapısına izin verilmesine ilişkin takvimin sadeleştirileceği belirtildi.

Üye ülkelerin yenilenebilir enerji ve elektrik şebekesi projelerini üstün kamu yararı kapsamında değerlendirerek bu projelere öncelik verebileceği ifade edilen açıklamada, idari gecikmelerin önüne geçmek için üye ülkelerin izin sürecinin ara aşamalarında yetkili makamların yanıt vermemesini zımni onay sayabileceği bildirildi.

AB Komisyonunun Aralık 2025'te teklif ettiği düzenleme, Avrupa'nın enerji altyapısının modernleştirilmesi ve genişletilmesinin amaçlandığı Avrupa Şebekeleri Paketi'nin ana unsurları arasında yer alıyor.

AB ülkelerinde elektrik iletim şebekelerine yönelik projelerin tamamlanması yaklaşık 10 yıl sürerken, bu zamanın yarısını izin süreçleri alıyor. Düzenlemeyle bu sürenin kısaltılması planlanıyor.

Düzenleme, AP ve üye ülkeler tarafından resmen onaylandıktan sonra uygulamaya girecek.

Kaynak: AA