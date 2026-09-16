AB, Çin'le ticaret açığını azaltmak için bütün araçlarını kullanacak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Birliğin Çin'le günlük 1 milyar avroya ulaşan ticaret açığını azaltmak için elindeki bütün araçları kullanacağını bildirdi.

Von der Leyen, Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumundaki yıllık "Birliğin Durumu" konuşmasında AB-Çin ticari ilişkilerini değerlendirdi.

AB ile Çin arasındaki ticari dengesizliğin kritik bir eşiğe ulaştığını belirten von der Leyen, "Çin'le ticaret açığımız artık günde 1 milyar avro. Bu durum sürdürülemez." dedi.

Von der Leyen, Çin'den gelen ürünlerin Avrupa sanayisi üzerindeki baskısına dikkati çekerek, "Bazıları ikinci Çin şokunun yaklaştığını söylüyor ancak bu şok çoktan başladı." ifadesini kullandı.

Çin kaynaklı rekabet baskısının Avrupa genelindeki yerleşim yerleri ve fabrikalarda hissedildiğini anlatan von der Leyen, bunun Birliğin sanayi merkezlerinde üretimin azalmasına ve sanayisizleşmeye yol açtığını söyledi.

Von der Leyen, ticari ilişkileri yeniden dengelemek amacıyla Çin ile diyalog yürüttüklerini ancak bu görüşmelerin artık "somut sonuç" vermesi gerektiğini vurguladı.

Çin'deki iç talebin zayıflamasının ülkenin Avrupa pazarına duyduğu ihtiyacı artırdığına işaret eden von der Leyen, çözüm bulunmasının her iki tarafın da çıkarına olduğunu belirtti.

Von der Leyen, "Çok açık olmak istiyorum. İlişkilerimizi yeniden dengelemek için elimizdeki bütün araçları kullanacağız. Sözler iyidir ancak eylemler daha iyidir." diye konuştu.

Çin'e kritik ham madde bağımlılığı

Avrupa'nın Çin'e yönelik yüksek düzeydeki stratejik bağımlılıklarının devam ettiğini belirten von der Leyen, AB'nin birçok kritik ham maddede Çin'e yüzde 80'in üzerinde bağımlı olduğunu, bazı nadir toprak elementlerinde ise bu oranın yüzde 90'a ulaştığını anımsattı.

Von der Leyen, kritik ham maddelerin tedarik edilmesi ve stratejik rezervlerinin oluşturulması gerektiğini ifade ederek, hiçbir AB ülkesinin bunu tek başına gerçekleştiremeyeceğini dile getirdi.

Bu kapsamda yeni bir "Avrupa Kritik Hammaddeler Kuruluşu" oluşturacaklarını açıklayan von der Leyen, kuruluşun elektrikli otomobiller, çipler, bataryalar, temiz teknolojiler ve savunma sanayisi için ihtiyaç duyulan ham maddelerin temin edilmesine ve stoklanmasına yardımcı olacağını kaydetti.

Von der Leyen, kritik ham maddelerin yalnızca Avrupa sanayisi için değil, Birliğin bağımsızlığı ve güvenliği açısından da önem taşıdığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA