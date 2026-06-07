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Gaziantep'teki "AA Kent Ekonomileri Zirvesi", Türkiye-Suriye ilişkilerinde yeni döneme odaklanacak

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Anadolu Ajansı öncülüğünde Gaziantep'te düzenlenecek Kent Ekonomileri Zirvesi'nde, Türkiye ile Suriye arasında yeniden canlanan ticari, lojistik ve üretim ilişkileri ile bölgesel ekonomik entegrasyon konuları ele alınacak. Zirveye iki ülkenin bakanları ve iş dünyası temsilcileri katılacak.

Anadolu Ajansı (AA) öncülüğünde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde yapılacak "AA Kent Ekonomileri Zirvesi"nde Türkiye ile Suriye arasında yeniden canlanan ticari, lojistik ve üretim ilişkileri ile bölgesel ekonomik entegrasyon konuları ele alınacak.

AA öncülüğünde organize edilen "Kent Ekonomileri Zirvesi Gaziantep-Halep", 9 Haziran'da Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde yapılacak.

Program, Gaziantep'te Türkiye ile Suriye iş dünyası temsilcilerini bir araya getirecek.

Türkiye ile Suriye arasında gelişen ticari ilişkilere odaklanılacak zirve kapsamında Gaziantep ile Halep arasında özel olarak regüle edilmiş üretim ve ticaret alanlarının oluşturulması halinde sınır hattında büyük ölçekli ara üretim ekosistemi kurulmasına ilişkin hususlar değerlendirilecek.

Etkinlik, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Halep Valisi Azzam El Garib, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün açılış konuşmalarıyla başlayacak.

Açılışın ardından AA Ekonomi-Finans Haberleri Direktörü Serhat Akkan'ın moderatörlüğünde "Türkiye ve Suriye İçin Ticarette Yeni Ufuklar" başlıklı ilk oturum gerçekleştirilecek. Bu oturumda Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed Nidal eş-Şaar konuşmacı olarak yer alacak, iki ülke ekonomisindeki işbirliği imkanları değerlendirilecek.

Türkiye-Suriye ticari ilişkilerine odaklanılacak

Etkinlik kapsamında yapılacak özel oturumun konuğu ise Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz olacak. Bu oturumda Türkiye ile Suriye arasında yeniden canlanan ticari, lojistik ve üretim ilişkileri ile bölgesel ekonomik entegrasyona yönelik mesajlar verilecek.

"Yeni Dönemde Fırsatlar ve İmkanlar" başlıklı oturumda da Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Halep Ticaret Odası Başkanı Muhammed Said Şeyhkar ve Halep Sanayi Odası Başkanı İmad Taha El Kasım ağırlanacak.

AA Gaziantep Bölge Müdürü Kerem Kocalar'ın moderatörlüğündeki bu oturumda Gaziantep-Halep hattının ekonomi ve ticaretteki stratejik önemi ele alınacak.

Zirvenin "Üretim, İhracat ve Gümrüklerde Yeni Dönem" başlıklı son oturumu, AA Ekonomi Haberleri Müdürü Merve Özlem Çakır'ın moderatörlüğünde yapılacak.

Oturumda Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şimşek ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Mete Akcan konuşacak.

Kaynak: AA / Seda Tolmaç
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