AA Finans eylül ayı enflasyon beklentisi açıklandı! TÜFE'nin yüzde 3,53 artması bekleniyor

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi ekonomistlerin görüşlerine dayanılarak açıklandı. Anket verilerinden elde edilen bilgilere göre; eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,53 artmasını bekliyor.

EN DÜŞÜK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 2,15 OLDU

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Ekim Pazartesi günü açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,53 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 2,15 ve en yüksek yüzde 4,50 aralığında yer aldı.

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİ ORANI YÜZDE 84,26

Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,53) göre bir önceki ay yüzde 80,21 olan yıllık enflasyonun yüzde 84,26'ya yükseleceği hesaplanıyor. Tüketici Fiyat Endeksi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,46 artış göstermişti. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 72,35'den yüzde 73,88'e yükseldi.