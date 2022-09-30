AA Finans eylül ayı enflasyon beklentisi açıklandı! TÜFE'nin yüzde 3,53 artması bekleniyor
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AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi hakkındaki görüşlerini bildirdi. İlan edilen anket sonuçlarına göre; eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 3,53 artması bekleniyor.
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi ekonomistlerin görüşlerine dayanılarak açıklandı. Anket verilerinden elde edilen bilgilere göre; eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,53 artmasını bekliyor.
EN DÜŞÜK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 2,15 OLDU
AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Ekim Pazartesi günü açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,53 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 2,15 ve en yüksek yüzde 4,50 aralığında yer aldı.
YILLIK ENFLASYON BEKLENTİ ORANI YÜZDE 84,26
Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,53) göre bir önceki ay yüzde 80,21 olan yıllık enflasyonun yüzde 84,26'ya yükseleceği hesaplanıyor. Tüketici Fiyat Endeksi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,46 artış göstermişti. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 72,35'den yüzde 73,88'e yükseldi.
|Dönem
|Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde)
|Aylık Beklenti (Yüzde)
|Gerçekleşme (Yüzde)
|Ocak
|38,12
|10,09
|11,10
|Şubat
|38,05
|4,14
|4,81
|Mart
|44,78
|5,34
|5,46
|Nisan
|57,70
|5,96
|7,25
|Mayıs
|61,20
|5,49
|2,98
|Haziran
|65,50
|4,44
|4,95
|Temmuz
|70,46
|3,40
|2,37
|Ağustos
|72,35
|2,28
|1,46
|Eylül
|73,88
|3,53