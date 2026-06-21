AA enerji muhabiri Başak Erkalan dünyaevine girdi
Anadolu Ajansı Enerji Haberleri Müdürlüğü muhabirlerinden Başak Erkalan, Renan Köprübaşılı ile Ankara'da düzenlenen nikah töreniyle dünya evine girdi.
Anadolu Ajansı Enerji Haberleri Müdürlüğü muhabirlerinden Başak Erkalan, Renan Köprübaşılı ile hayatını birleştirdi.
Ankara'daki Vedat Dalokay Nikah Salonu'nda dün akşam düzenlenen nikah töreninde, Erkalan'ın şahitliğini AA muhabiri Hümeyra Ayaz ve Mustafa Onur Tunç yaptı.
Nikaha çiftin aileleri, çalışma arkadaşları ve çok sayıda davetli katıldı.
Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz