90 Bin Taşeron İşçinin Kadro Talebi: KİT-DER Açıklama Yaptı

KAMU İktisadi Teşebbüsleri Taşeron İşçileri Derneği (KİT-DER) Genel Başkan Yardımcısı Selim Ülger, kamu iktisadi teşebbüslerinde istihdam edilen 90 bin taşeron işçinin kadro talebinin karşılanmasını istedi.

KİT'lerde çalışan taşeron işçilerin haklarını korumak amacıyla kurulan KİT-DER, 90 bin kadar taşeron işçisine kadro hakkı verilmesiyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Genel Başkan Yardımcısı Selim Ülger, kamu iktisadi teşebbüslerinin 19 KİT kurumundan oluştuğunu, burada kadro alamayan 90 bin işçi ile derneği kurduklarını söyledi. Ülger, yaklaşık 90 bin ailenin haklı kadro talebini yaklaşık 1 yılı aşkın süredir dile getirdiklerini belirterek, "Sayın bakanlarımızla görüşmeler yaptık. En son Sayın Vedat Bilgin zamanında bitmiş bir dosyamız vardı, Sayın Vedat Işıkhan'a taşındı. Hala kadro talebimiz yerine getirilmedi. Zor durumdayız. Çünkü maaşlarımız 17 bin lira ile 25 bin lira arasında değişmekte ve örnek vereyim ben Ankara'da ikamet ediyorum. Ankara gibi yerde en düşük ev kirası 15 bin lirayken geçinemiyoruz. Bu noktada da hükümet yetkililerinden, bakanlarımızdan en azından kat sayı farklarında tekrar bir güncelleme yapılarak, 90 bin insanın mağduriyetinin giderilmesini talep ediyoruz. Nihayetinde her şeyden ziyade de kadro talebimizi, bitmiş dosyamızın tekrar gündeme taşınmasını ve kadro talebimizin bir an önce sonuçlandırılmasını istiyoruz" dedi.

Derneğin hukuk müşaviri Avukat Kerim Bahadır Ertaş ise yaklaşık olarak 90 bin işçiden söz ettiklerini söyleyerek, "Bunlar 19 kurumda çalışan ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kadroya geçemeyen işçilerdir. Daha öncesinde yapılan çalışmalar neticesinde bakanlarımız söz verdi, 'dosyaların çalışması tamamlandı' dendi. Ancak nihayete erdirilemedi, bir sonuç alınamadı. Aslında kadroyu alabilmelerinin önündeki hukuki süreç de açık. Ancak herhangi bir kadroya alım bugüne kadar gerçekleştirilmedi. Bununla birlikte bu insanların kadroya alınmamasının yanında mevcut çalışma pozisyonları da bir muvazaaya sebebiyet vermektedir. Çünkü aynı kurumda, aynı işi yapan iki personelden birisi KİT taşeronuyken, diğeri ise kadroda çalışmaktadır. Yaklaşık olarak iki katı bir maaş almaktadır. Bu hukuksuzluğun da giderilmesi için gereken hukuki adımları gayretle atıyoruz ve atmaya devam edeceğiz" dedi.