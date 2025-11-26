Haberler

9. Uluslararası Araştırmacılar ve İstatistikçiler Kongresi Adana'da Başladı

9. Uluslararası Araştırmacılar ve İstatistikçiler Kongresi Adana'da Başladı
Güncelleme:
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen kongrenin açılışında, istatistiğin karar süreçlerindeki önemi vurgulandı. Kongre, genç istatistikçiler için bir motivasyon kaynağı olarak öne çıkıyor.

Adana'da düzenlenen 9. Uluslararası Araştırmacılar, İstatistikçiler ve Genç İstatistikçiler Kongresi başladı.

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) ve Doğu Akdeniz Üniversitesi işbirliğinde organize edilen kongrenin açılışı, Çukurova Kalkınma Ajansı'nda yapıldı.

ATÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, açılış töreninde, istatistiğin sadece verileri analiz eden bir disiplin değil, aynı zamanda karar süreçlerini şekillendiren ve bilimin her alanına yön veren güçlü bir düşünce sistemi olduğunu söyledi.

İki üniversiteden bilim insanları ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) uzmanlarının yer aldığı etkinliğin, özellikle genç istatistikçiler için motivasyon kaynağı olacağını belirten Sözen, şöyle konuştu:

"Bu kongre, hem istatistik biliminin güncel gelişmelerini paylaşmak hem de genç araştırmacılarımızın yenilikçi bakış açılarını görünür kılmak için önemli bir platformdur. Bilgi birikimimiz, tecrübemiz ve merakımızın aynı çatı altında birleştiği bu ortam, bilimsel etkileşimin işbirliğinin ve yeni fikirlerin doğmasına vesile olacaktır."

Adana Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Bilgiç de ATÜ'nün yaptığı programlarla gençlerin ve Adana'nın vizyonuna ciddi katkılar sağladığını ifade etti.

Kongre Düzenleme Komitesi Başkanı ATÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selim Gündüz ise kongrenin, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki "bilim köprüsünü" güçlendirmesini diledi.

Kıbrıs Adası'nın Türk milleti için önemli olduğunu dile getiren Gündüz, şu değerlendirmede bulundu:

"Uzun süredir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, Türk dünyasının bilim adası olması yönünde bir markalaşma çalışması yürütüyorum. Proje detaylarını da ilerleyen süreçte paylaşmış olacağız. Bu projenin başlangıcını burada yapıyor olmaktan da büyük bir mutluluk ve onur duyuyorum."

Konuşmaların ardından katılımcıların sunumlarıyla devam eden programa, TÜİK Başkan Yardımcısı İbrahim Demir ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Mustafa Yalınız da katıldı.

9. Uluslararası Araştırmacılar, İstatistikçiler ve Genç İstatistikçiler Kongresi yarın sona erecek.

