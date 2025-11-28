Haberler

81 İlde 81 Orman Projesi ile Çanakkale'de 20 Bin Fidan Dikildi

Güncelleme:
Türkiye İş Bankası, Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı iş birliğiyle başlatılan '81 İlde 81 Orman' projesinin 20. durağı olan Çanakkale'de 20 bin fidan toprakla buluştu. Proje kapsamında beş yıl içinde toplam 2,2 milyon fidan dikilmesi planlanıyor.

TÜRKİYE İş Bankası, Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı iş birliğiyle yeniden başlatılan '81 İlde 81 Orman' projesi kapsamında Çanakkale'de 20 bin fidan toprakla buluştu.

Türkiye İş Bankası, Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı iş birliğiyle ilk olarak 2008-2017 yılları arasında gerçekleştirilen 81 İlde 81 Orman projesi, 2024'te yeniden hayata geçirildi. Bankanın ikinci yüzyılının ilk yılında da devam eden projeyle beş yıl içinde toplam 2,2 milyon fidan dikilecek ve sonraki üç yıl boyunca ağaçlandırma sahalarının düzenli bakımları yapılacak.

Yeniden başlatılan projenin 20. durağı olan Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Gökköy'de fidan dikim töreni düzenlendi. Törene Çanakkale Orman Bölge Müdür Yardımcısı Fazıl Cabaroğlu, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Ağaçlandırma Şube Müdürü Zafer Özbek, Çanakkale Orman İşletme Müdürü Eray Maden, İş Bankası Balıkesir Bölge Satış Müdürü Muhammet Hakan Karagöz, Çanakkale İl Şube Müdürü Derya Özkan, Lapseki Şube Müdürü Selma Soyutürk, TEMA Vakfı Eceabat İlçe Sorumlusu Cihan Güneş'in yanı sıra Çanakkaleli öğrenciler ve bölge halkı katıldı.

ÇANAKKALE'DE 20 BİN FİDAN DİKİLDİ

81 İlde 81 Orman projesiyle yüzde 48'i ormanlık alanlardan oluşan Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Gökköy'de yer alan 12 hektarlık alanda 20 bin fidan doğaya kazandırılıyor. Projenin 2008-2017 yılları arasında gerçekleşen ilk aşamasında, 2009 yılında Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Fındıklı Değirmendüzü Kömürtepe mevkiinde yapılan dikimlerde 11 bin 780 fidan toprakla buluşmuştu. Düzenli bakımı yapılan bu alanda zamanla çeşitli canlı türleriyle ekosistem gelişmeye başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
