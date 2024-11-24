8. Uluslararası Arıcılık ve Çam Balı Kongresi Muğla'da Başladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 8'incisi düzenlenen Uluslararası Arıcılık ve Çam Balı Kongresi başladı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, bir otelde düzenlenen kongrede yaptığı konuşmada, savaşlar, salgın, doğal afetler ve yaşanan iklim değişikliğiyle gıda üretimi ve arz güvenliğinin öneminin çok daha iyi anlaşıldığını söyledi.

Türkiye'nin gıda arz güvenliğini sağlamak adına Bakanlık olarak güçlü bir vizyon ortaya koymaya çalıştıklarını belirten Gümen, "Attığımız tüm bu adımlar, dünyadaki toplam üretimde önemli bir paya sahip olduğumuz arıcılık sektörünün büyümesine ve gelişmesine katkı sağlayacak. Bakanlığımızın arıcılıkla ilgili 2003'ten beri devam eden desteklemeleri bugün artık daha etkili seviyeye çıktı. 2023'te 80 binden fazla üreticiye 473 milyondan fazla destekleme ödemesi yaptık. Bir önceki yıla göre yüzde 100 artış sağlanmış oldu, desteklenen üretici sayısında da yüzde 8 artış gerçekleşti." diye konuştu.

Gümen, bu yıl ilk defa olmak üzere genç ve kadın üreticilere, gezginci arıcılara, birinci derece örgütlü üyelere ekstra destekler vermeye başladıklarını ifade etti.

"Tağşiş balları ifşa ediyoruz"

Bal mevzuatını değiştirerek üreticiden tüketiciye balın kontrolünü sağladıklarına değinen Gümen, şunları kaydetti:

"Son dönemde uygunsuz ürünleri yeni yöntemle ifşa etmeye başladık. Son değişiklikten sonra 44 firmanın 102 tağşişli bal sattığı paylaşıldı. Tüketicimizin, işin doğasına aykırı fiyatlarla satılan balları almamaları gerekiyor. Bunun uygunsuz olması çok yüksek. Bakanlığımızın telefonlarından ihbarda bulunarak gerekli denetimleri yapmamıza katkı sağlamalarını istiyoruz. Bakanlık olarak vizyonumuz üreticilerimizin refahını arttırmak tüketicilerimize güvenli ve kaliteli ürünler sunmak. Arı ürünlerinin üretimini arttırmayı ve kayıt altına almayı, destek sağlamayı, bal ormanlarını arttırmayı, verimliliği teşvik etmeyi ve arıcılarımızın refah düzeyini arttırmayı temel önceliğimiz olarak belirledik."

Vali İdris Akbıyık da arıcılık denince dünyada Türkiye, Türkiye'de ise Muğla'nın akla geldiğini belirtti.

Muğla'nın arıcılıkta birinci sırada olmasının yanı sıra su ürünlerinde de birinci sırada olduğuna işaret eden Akbıyık, Türkiye Yüzyılı'nın tarım ve arıcılığın yüzyılı olacağını dile getirdi.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, Türkiye'nin sahip olduğu zengin bitki örtüsünden ve endemik çeşitlilikten bahsetti.

Arıcılığın Türkiye açısından stratejik öneme sahip bir sektör olduğuna dikkati çeken Şahin, "2008 yılından bu yana iki yılda bir Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresini düzenlemekteyiz. Türkiye bal pazarında ve arıcılıkta lider ülke." dedi.

Şahin, kongrenin asıl amacının, arıcıları dünya arıcılığıyla buluşturmak olduğu kadar balın tanıtımını yaparak dünya bal pazarında çam balının hak ettiği yeri almasını sağlamak olduğunu kaydetti.

Kongrede Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Veli Türk, Kongre Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Avcı, Apimondia (Uluslararası Arıcı Dernekleri Federasyonu) Temsilcisi Riccardo Sebastiani, GEKA Genel Sekreteri Ümit Gülyağı, İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da konuşma yaptı.

Açılış konuşmalarının ardından protokol üyeleri ve katılımcılar üreticiler ve firmalar tarafından kurulan stantları gezerek bilgi aldı.

Kongre 27 Kasım'da sona erecek.