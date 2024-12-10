8. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi başladı

8. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi, "Üçüz (Dijital, Yeşil ve Toplumsal) Dönüşümün Kesişim Noktası: Sermaye Piyasaları" temasıyla İstanbul'da başladı.

Kongrenin açılışında konuşan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Borsa İstanbul Grubu olarak, şirketlerin ve yatırımcıların sermaye piyasalarının sunduğu imkanlardan daha fazla faydalanmaları için çalıştıklarını söyledi.

Şirketleri güçlü öz kaynak ve ortaklık kültürüyle sürdürülebilir bir büyümenin finansmanını sağlayabilmeleri için borsada halka arz olmaya davet eden Ergun, şunları kaydetti:

"Şirketlerimize sadece halka arz başvurusu yaptıktan sonra değil, öncesinde yani karar ve hazırlık aşamasında da destek veriyoruz. Son 4 yılda borsamızda 177 şirket işlem görmeye başladı. Bu şirketlerin halka arzından 176 milyar lira kaynak sağlandı. Söz konusu şirketlerin işlem hacmi, toplam işlem hacmimizin 4'te 1'ini oluşturmaktadır. Bu şekilde borsamızda işlem gören şirket sayısı 570'e ulaşılırken, bu vesileyle BIST 500 Endeksi'ni hesaplamaya başladık. Diğer yandan yabancı yatırımcılarla hem birebir hem kurumsal organizasyonlar dahilinde görüşerek piyasalarımızı anlatıyoruz. Dünya Borsalar Federasyonunun yönetim kurulunda görev alarak ve İslam İşbirliği Teşkilatı Borsalar Forumunun genel sekretaryasını yürüterek çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Ergun, teknolojisini tamamıyla yeniledikleri ve kaynak kodlarının tümüne sahip oldukları BISTECH Teknoloji Sistemi ile yatırımcılara kesintisiz hizmet sunduklarını söyledi.

BISTECH Teknoloji Akademisi ile bilgi teknolojileri alanında insan kaynağı yetiştiklerine işaret eden Ergun, şöyle devam etti:

"Üniversitelerimize kurduğumuz BISTECH Teknoloji laboratuvarlarımızla ve borsamızda verdiğimiz eğitimlerle, finansal okuryazarlık konusundaki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu çerçevede Türkiye Yüzyılı vizyonunda piyasalarımızı büyütürken, İstanbul'un uluslararası finans merkezi olma hedefine 150 yıllık tecrübemizle güç katmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda en önemli iş ortaklarımız, siz değerli aracı kurumlarımız, portföy yönetim şirketlerimiz, halka açık şirketlerimiz, yatırım ortaklıklarımız, yatırım fonlarımız, kurumsal yatırımcılarımız, birliğimiz ve derneklerimizdir"

"Sermaye piyasaları üçüz dönüşümde kilit bir role sahip"

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Yönetim Kurulu Başkanı Pamir Karagöz ise orta ve uzun vadede gerek dünya gerekse ülke olarak bir anlamda zorunlu bir "dönüşümü" yönetmek durumunda olduklarını, sadece tek bir alanda değil, toplumsal, dijital ve yeşil olmak üzere "üçüz" bir dönüşüm sürecinden geçtiklerini söyledi.

Bu nedenle kongrenin ana temasını, "Üçüz Dönüşümün Kesişim Noktası: Sermaye Piyasaları" olarak belirlediklerini aktaran Karagöz, şunları kaydetti:

"Ekonomik büyümeye dair paradigmaları değiştiren dijitalleşme, kurum ve kuruluşların hayatta kalmalarında kritik rol oynayacak. Dijital dönüşümü, etkin yönetmemiz durumunda, verimliliğe ve sürdürülebilir bir geleceğin tasarlanmasına çok büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Yeşil ve dijital dönüşümün yanı sıra küresel anlamda ekonomide yaşanan değişim, toplumsal dönüşüm dinamiklerini hızlandırıyor. Geleceği sürdürülebilir kılmanın anahtarı, sosyal ve cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında yatıyor. Bu noktada öncelikle kadınların iş hayatına daha güçlü katılımını sağlamanın yanında karar alma süreçlerinde de etkinliğini artırmamız gerekiyor. Özellikle halka açık şirketlerimizin yönetim kurullarında gönüllü olarak uygulanan yüzde 25 oranının zorunlu kota uygulamasına dönüştürülmesini bekliyoruz."

Üçüz dönüşümün ülke ekonomilerini şekillendirdiğini ifade eden Karagöz, bireysel hayattan topluma, üretimden tedarik zincirine, hizmetlerden finansa ve sermaye piyasalarına kadar tüm alanları kapsayan radikal bir kültür dönüşümünün söz konusu olduğunu ve bu dönüşümün sağlanması için güçlü bir finansal kaynağa ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Karagöz, hem dünya hem ülke gelişiminde önemli bir role sahip olan sermaye piyasalarının, bu dönüşümde kilit bir role sahip olduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Finans sektörümüzün en kapsayıcı meslek örgütü olan TSPB olarak, sermaye piyasalarının derinleşmesinin, şirketlere, yatırımcılara ve ülkemizin sürdürülebilir büyümesine çok yönlü katkı sağlayacağını her fırsatta dile getiriyoruz. Bu noktada ülke olarak, son yıllarda gelişim içerisinde olan ancak henüz istenilen ölçeklerin çok gerisinde kalan sürdürülebilir finans sermaye piyasası araçlarının çeşitliliğinin artması ve büyümesi için, zaman kaybetmeden adımlar atmamız gerekiyor."

Sermaye piyasalarının bu yılki tablosuna da değinen Karagöz, salgından bu yana gerek talep gerekse arz tarafında rekor büyüme sağlayan sermaye piyasalarına olan ilginin bu yıl da devam ettiğini belirtti.

Karagöz, "Hükümetimizin ve Merkez Bankamızın kararlılıkla sürdürdüğü mevcut politikalar çerçevesinde, önümüzdeki dönemde faizlerin düşeceğini ve kredi derecelendirme kuruluşlarının not artışlarına devam edeceğini düşünüyoruz. Bu gelişmelerin, sermaye piyasalarımıza olan yatırımcı ilgisini yeniden ivmelendireceğine inanıyoruz. Ülkemiz ekonomisinde yaşanan olumlu gelişmelerle yabancı yatırımcıların da finansal sistemimize olan güveninin güçleneceğine ve ülkemize yönelimlerinin artacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB) her yıl finans sektörünün nabzını tuttuğu kongrede, 12 panel ve 16 eğitim modülü olmak üzere toplam 28 oturum yer alacak.

Kongrenin açılışına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan, Merkezi Kayıt Kurulu Genel Müdürü Ekrem Arıkan ve davetliler katıldı.