8. Doğu Ekonomik Forumu'nda binlerce katılımcı ağırlanıyor

Rusya'nın Uzak Doğu kenti Vladivostok'ta düzenlenen 8. Doğu Ekonomik Forumu'nda binlerce katılımcı bir araya geliyor. Forum, ticaret, yatırım, altyapı, enerji, turizm, eğitim ve kültür alanlarını kapsayan birçok iş etkinliğine ev sahipliği yapacak.

8. Doğu Ekonomik Forumu'nun çeşitli görüntüleri

Rusya'nın Uzak Doğu kenti Vladivostok, Asya-Pasifik bölgeleri arasında ekonomik ve kültürel etkileşimi teşvik etmek amacıyla düzenlenen 8. Doğu Ekonomik Forumu'nda (EEF) binlerce katılımcıyı ağırladı.

Başbakan Yardımcısı ve Cumhurbaşkanlığı'nın Uzak Doğu Federal Bölgesi'ndeki Tam Yetkili Temsilcisi Yuri Trutnev video aracılığıyla yaptığı açıklamada, foruma medya temsilcileri de dahil olmak üzere yaklaşık 7.000 kişinin katılmasının beklendiğini söyledi.

Trutnev, forumun ticaret, yatırım, altyapı, enerji, turizm, eğitim ve kültür alanlarını kapsayan 60'ın üzerinde iş etkinliğine ev sahipliği yapacağını kaydetti.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 12 Eylül'de düzenlenecek genel oturumunda konuşma yapmasının planlandığını söyledi.

Pazar günü başlayan ve dört gün sürecek fuar, Roscongress Vakfı tarafından "İşbirliği, Barış ve Refah Yolunda" temasıyla düzenleniyor. Etkinlik, Uzak Doğu'nun kalkınması ve bölgesel işbirliği için politikacılar, iş dünyası yöneticileri ve uzmanlar arasında önemli bir diyalog ortamına zemin hazırlıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Vladivostok'tan bildiriyor.(XHTV)