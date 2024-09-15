700'den fazla istasyonu var! Petrol Ofisi'nin BP Türkiye'yi satın almasına onay geldi

Petrol Ofisi CEO'su Mehmet Abbasoğlu, Rekabet Kurumu'nun Petrol Ofisi'nin BP Türkiye ve iştiraklerini devralmasına onay verdiğini duyurdu.

KASIM AYINDA AÇIKLANMIŞTI

Geçen Kasım ayında Petrol Ofisi, BP Türkiye'nin akaryakıt operasyonlarını devralacağını açıklamıştı. 1912'den beri Türkiye'de faaliyet gösteren BP'nin 700'den fazla istasyonu bulunuyor.

İŞLEMİN BEDELİ AÇIKLANMADI

Geçtiğimiz yıl Petrol Ofisi Grubu, BP'nin Türkiye'deki akaryakıt operasyonlarını satın almak üzere hisse alım sözleşmesi imzaladığını duyurmuştu. BP'nin Türkiye pazarındaki BP Petrolleri A.Ş. ve BP Turkey Refining Limited şirketlerini kapsayan işlemin bedeli açıklanmadı.

"BU ADIMI ATMAKTAN SON DERECE MUTLUYUZ"

Petrol Ofisi Grubu'nun ana hissedarı Vitol'ün yönetim kurulu üyesi Chris Bake konuyla ilgili, "Türkiye enerji sektörünün milli gururu Petrol Ofisi Grubu'nun daha da güçlenmesini sağlayacak bu adımı atmaktan ötürü son derece mutluyuz. Genç ve dinamik nüfusu ve büyüme potansiyeliyle Türkiye'nin geleceğine olan güvenimiz tam" ifadelerini kullanmıştı.