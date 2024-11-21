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60'dan fazla şubesi bulunan Meşhur Peynirci iflas etti

60'dan fazla şubesi bulunan Meşhur Peynirci iflas etti
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Ankara'da Çelikoğlu Gıda çatısı altında faaliyetlerini yürüten ve 60'dan fazla şubesiyle Türkiye'nin önde gelen peynir üreticileri arasında yer alan "Meşhur Peynirci" firması iflas etti.

Küresel ekonomik kriz çok sayıda firmanın iflas bayrağını çekmesine neden olurken Türkiye'de halkaya son eklenen firma ise "Meşhur Peynirci" oldu.

SEKTÖRÜN ÖNEMLİ BİR OYUNCUSUYDU

Yıllarca Ankara'nın en tanınan markalarından biri olarak faaliyet gösteren ve 60'dan fazla şubesi bulunan Meşhur Peynirci, 2000'li yılların başında büyük bir hızla büyüyerek önemli bir sektör oyuncusu haline gelmişti.

CİDDİ MALİ SIKINTILAR BAŞ GÖSTERMEYE BAŞLADI

Çelikoğlu Gıda çatısı altında faaliyet gösteren Meşhur Peynirci, kısa sürede Türkiye genelinde yayılmış ve sektördeki büyük markalardan biri olmayı başarmıştı. Ancak son yıllarda yaşanan ekonomik daralma, şirketin büyümesini engelledi. 2010'lu yılların ortalarına gelindiğinde, artan kira giderleri ve işçilik maliyetleri nedeniyle ciddi mali sıkıntılar baş göstermeye başladı. 2018 yılında şirket, şubelerini tek tek kapatarak yeni bir stratejiye yöneldi. Artık sadece çeşitli işletmeler aracılığıyla peynir satmaya odaklanan firma, bu yöntemle ekonomik krizi aşmayı umuyordu. Ancak tüm bu çabalar, şirketin borç yükünü hafifletmeye yetmedi.

60'dan fazla şubesi bulunan Meşhur Peynirci iflas etti

ŞİRKETİN İFLASI RESMEN DUYURULDU

Meşhur Peynirci, yıllar boyunca pek çok kişinin sofralarına lezzet katarken, sonunda bu köklü markanın sona erdiği haberi geldi. Ankara İflas Dairesi tarafından 14 Kasım'da alınan karar, şirketin iflasını resmen duyurdu. Yarım asır boyunca Türkiye'nin dört bir yanına peynir satan Meşhur Peynirci, ekonomik zorluklar ve stratejik hatalar nedeniyle son buldu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıÇotanak:

hep aynı oyun konkordio bildirip vergi tüm borçlar silindikten sonra yeni isimle devam

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Haber YorumlarıYusuf KOÇ:

Allahtan bulsun onca işçinin hakkını yiyen patronlar

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Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

Nasıl neden iflas ediyor ki? Fiyatlar öyle ucuz değil ki. yanlış yönetim mi? yoksa birikmiş vergi ssk borçlarından kurtulmak için uyduurk iflas mı?

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