6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremzede besiciler devlet desteğiyle üretime devam ediyor

ORHAN YOLDAŞ/ERKUT KARGIN - Tarım ve Orman Bakanlığınca Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin yıkıma yol açtığı Malatya ve Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde hayvanları telef olan besicilere 4 bin 703 küçük ve büyükbaş hayvan ve 145 milyon liralık yem ile ekipman desteği verildi.

Malatya Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, AA muhabirine, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin tüm sektörler gibi, tarım sektörünü de etkilediğini söyledi.

Depremler dolayısıyla üreticilerin büyük sıkıntı yaşadığını belirten Akar, "Ülkenin gıda ihtiyacının karşılanması adına özverili çiftçilerimiz üretime devam etti. Devlet ve millet olarak kenetlenme süreci oluştu. Deprem sürecinde sıkıntı yaşayan insanlarımız da üreticilerimizi yalnız bırakmadı, büyük katkı sağladı. Barınma, tohum, hayvan yemi ihtiyaçlarının giderilmesi, hayvanları telef olan vatandaşlarımıza ayni olarak hayvanların verilmesi gibi birçok konuda destek sağlandı." dedi.

Akar, bundan sonra da imkanlar dahilinde üreticilere destek verileceğinin altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Malatya'da şimdiye kadar üreticilerimizin 1918 ton tohum buğday, arpa, nohut, ay çekirdeği ve yem bitkileri tohumu gibi ihtiyaçları karşılandı. 3 bin 500 ton hayvan yemi, arıcılık yapanlara 442 ton şeker ve 1347 arılı petek, 863 bin sebze fidesi verildi. Hayvanların suluk ihtiyacının karşılanması için 3 bin 420 sıvat, barınma ihtiyacının karşılanması için 1200 çadır ve 2 bin 486 branda üreticilere dağıtıldı. Bunun yanında Bakanlığımız, 117 milyon lira nakit yem desteğini de çiftçilerimize dağıttı."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla depremde hayvanları göçük altında kalarak telef olan üreticilere destekte bulunulduğunu vurgulayan Akar, "Bu kapsamda Malatya'da 85 çiftçimize 3 bin 291 küçükbaş, 238 yetiştiricimize de 550 büyükbaş hayvan dağıtımı yapıldı." diye konuştu.

Besiciler sağlanan desteklerden memnun

Yeşilyurt ilçesine bağlı Görgü Mahallesi'nde geçimini hayvancılıkla sağlayan 71 yaşındaki Mehmet Mutlu, 6 Şubat'taki ikinci depremin mahallelerinde büyük yıkıma neden olduğunu söyledi.

Depremde ev ve ahırın çöktüğünü belirten Mutlu, "50 hayvanım telef oldu, sağ olsun devlet telafi ederek hayvan verdi. Devletimiz 2 de koç verdi." dedi.

Kadiruşağı Mahallesi'ndeki besicilerden 26 yaşındaki Hasan Arslan da 700 civarındaki küçükbaş hayvandan 38'inin ahırın yıkılmasıyla telef olduğunu anlattı.

Depremin ardından Bakanlığın çeşitli destekler verildiğini vurgulayan Arslan, "Devletimiz haziran ayında bize havyan verdi. Aldığımız küçükbaş hayvanlardan 10'u yavruladı. Bir adet büyükbaş hayvanımız enkaz altında telef oldu, devlet onu da bir ay önce verdi." diye konuştu.

Elbistan'da yetiştiricilere 862 küçük ve büyükbaş hayvan verildi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde de Bakanlık tarafından yetiştiricilere çeşitli destekler aktarıldı.

Elbistan Tarım ve Orman Müdürü İsmail Çitil, üretimin aksamaması amacıyla ilçede telef olan hayvanlar için üreticilere 796 küçük, 66 da büyükbaş hibe edildiğini söyledi.

Elbistan'daki çiftçilere 28 milyon lira nakdi yem desteği sağladığına işaret eden Çitil, 50 yetiştiriciye süt sağma makinesi, 10 yetiştiriciye süt soğutma tankı ve 212 çiftçiye büyükbaş hayvanları için 112 metrekarelik çadır dağıtıldığını kaydetti.

İlçenin Akbayır Mahallesi'nde ahırının yıkılması sonucu hayvanları telef olan besici Mehmet Özgen'e de destek ulaştı.

Evinin depremde yıkıldığını, ahırın çökmesi sonucu da 150 küçük, 1 de büyükbaş hayvanının telef olduğunu belirten Özgen, eşi ve üç çocuğuyla birlikte ağabeyinin aynı mahalledeki evinde yaşadıklarını anlattı.

Özgen, hayvan bilgi sistemine kayıtlı 68 küçükbaşın Bakanlık tarafından hibe edildiğini, bu sayede tekrar işine dönmenin mutluluğunu yaşadığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Şok yaşarken devletimiz geldi, yetkililer tespitlerde bulundu. Bizi tekrar hayata bağladı. Hayvanlarımızı karşıladı, her türlü destekte bulundu. Çadırımızı aldık, yem ihtiyacımızı karşıladı. Yaralarımızı sardıktan sonra biz de kendi ayaklarımızın üzerinde durmaya başladık. Şükür, devletimizin verdiği imkanlarla devam ediyoruz."