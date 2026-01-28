Haberler

"6 katlıyı yiyemeyen 8 katlıyı yiyemez" kuralı getiren hamburgerciye inceleme başlatıldı

'6 katlıyı yiyemeyen 8 katlıyı yiyemez' kuralı getiren hamburgerciye inceleme başlatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanlığı, bir günde yalnızca 10 kişiyi kabul eden ve tanıdığı olmayanı almayan hamburgercinin "8 katlı burger yemek için daha önce 6 katlı burger yemiş olmak" şeklindeki yeni bir kuralı sonrası inceleme başlattı.

  • Ticaret Bakanlığı, bir hamburgerci işletmesi hakkında satıştan kaçınma ve haksız ticari uygulama başlıklarında inceleme başlattı.
  • İşletme, 8 katlı burger yemek için daha önce 6 katlı burger yemiş olma kuralı getirdi.
  • İşletmede en düşük hamburger fiyatı 1.488 TL, bir porsiyon patates kızartması ise 988 TL.

Ticaret Bakanlığı, bir günde yalnızca 10 kişiyi kabul eden ve tanıdığı olmayanı almayan hamburgerci hakkında inceleme başlattı. Tuhaf kuralları ile gündeme gelen hamburgerci son olarak "8 katlı burger yemek için daha önce 6 katlı burger yemiş olmak" şeklinde yeni bir kural getirmişti.

BİN 500 LİRAYA BURGER, BİN LİRAYA PATATES SATIYOR

Öte yandan daha önce işletmeyi ziyaret eden sosyal medya kullanıcılarının paylaşımlarına göre, mekandaki fiyat politikası da oldukça yüksek seyrediyor. Tüketiciler, en düşük hamburger fiyatının 1.488 TL olduğunu, bir porsiyon patates kızartmasının ise 988 TL'den satışa sunulduğunu ifade ediyor.

"İŞLETMELER KEYFİ BİÇİMDE SATIŞTAN KAÇINAMAZ"

Peş peşe bu haberlerle gündeme gelen hamburgerci için Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bakanlığın basın danışmanı Bekir Kaplan, "Kamuoyuna yansıyan "hamburger vakası" ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığı ekiplerimizce hızlı şekilde harekete geçilmiş; 6502 sayılı Kanun çerçevesinde satıştan kaçınma ve haksız ticari uygulama başlıklarında inceleme süreci başlatılmıştır. İşletmelerin keyfî biçimde satıştan kaçınması ya da müşteri seçmesi; adil ve eşit ticaret düzenine aykırıdır. Denetim sonuçlarına göre, gerekli idari süreç yürütülecektir."dedi

Kaplan paylaşımının sonuna ise, "Not: Şahsen Akçaabat köftesini tercih ederim; ancak hamburger yemek isteyen vatandaşlarımızın da eşit şartlarda hizmete erişmesi için kararlılıkla görevimizin başındayız." ifadelerini kullandı.

'6 katlıyı yiyemeyen 8 katlıyı yiyemez' kuralı getiren hamburgerciye inceleme başlatıldı

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var

Tuhaf bir isimle hayatımıza giren çetenin lideri yakalandı
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini savcılığa verdi

Seks partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini verdi
'Saç örme' akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum, ana dilim...

O hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum, ana dilim...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tarkan'ın hayranıyla 'Bana teyze de' diyaloğu gülümsetti! Son hareketi olaya damga vurdu

Tarkan'ın hayranıyla ilginç diyaloğu! Son hareketi olaya damga vurdu
2026'da akılalmaz olay! 16 yaşındaki Muhammet 'töre' kurbanı oldu

16 yaşındaki Muhammet "töre" kurbanı oldu
Türkiye ve Suriye masada! Osmanlı'nın son büyük projesi hayata geçiyor

Masa kuruldu! Osmanlı'nın son büyük projesi hayata geçiyor
OnlyFans yıldızı Sophie Rain'in geliri 100 milyon doları aştı

Benim diyen sanayici onun kadar para kazanmıyor
Tarkan'ın hayranıyla 'Bana teyze de' diyaloğu gülümsetti! Son hareketi olaya damga vurdu

Tarkan'ın hayranıyla ilginç diyaloğu! Son hareketi olaya damga vurdu
Vincenzo Montella'nın balık ekmek keyfi

Onu daha önce böyle görmediniz! Ünlü ismin balık ekmek keyfi
Yıllar sonra bir ilk! Trump'ın iki kelimesi deprem etkisi yarattı

Yıllar sonra bir ilk! Trump'ın iki kelimesi deprem etkisi yarattı