ULAK Haberleşme baz istasyonlarını geliştirerek Türkiye'yi 5G'ye hazırlıyor

MERTKAN ORUÇ/AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Ruşen Kömürcü, iletişimde yeni aşamaya geçiş öncesi GSM operatörleriyle kurulu sahaları 5G'ye dönüştürme çalışmalarına devam ettiklerini bildirdi.

Kömürcü, AA muhabirine, 1 Nisan'da uygulamaya alınacak 5G teknolojisine yönelik çalışmalarda gelinen son durumu anlattı.

ULAK Haberleşmenin Türkiye'de yerleşik 3 operatörde de sistemleri ve 4,5G baz istasyonları olduğunu belirten Kömürcü, şirket olarak 1500'ü aşkın baz istasyonunda 3 operatöre yerli ve milli haberleşme hizmeti sunduklarını söyledi.

Kömürcü, 5G konusundaki çalışmaların devam ettiğini dile getirerek, "Operatörlerimizle onların bize gösterdikleri sahalarda ürünlerimizi test ediyoruz. Türkiye, 16 Ekim 2025'teki ihaleden sonra 1 Nisan itibarıyla 5G'ye geçecek. Bu arada bizler de halihazırdaki operatörlerde kurulu sahalarımızı, 5G'ye hazır sahalarla swaplamaya, geliştirmeye çalışıyoruz. Şu an test ve kabul safhaları devam ediyor." dedi.

Çalışmalar tamamlandıktan sonra 1 Nisan'da hem kendilerinin hem de operatörlerin 5G sahalarını hizmete sunacağını vurgulayan Kömürcü, şöyle devam etti:

"Sonrasında da onların devam eden yatırım planları içinde yer almak, geçen yıl Mobile World Congress esnasında Barselona'da Turkcell ve Türk Telekom ile vardığımız mutabakatlar neticesinde toplamda 6 bin 500'ü aşkın baz istasyonunu operatörlerin sahalarında konumlandırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu aşama tamamlandığında, ULAK Haberleşme Türkiye'de kurulu 100 bine yakın toplamdaki baz istasyonu varlığının içindeki pazar payını da önemli ölçüde artırmış olacak. Bu konuda operatörlerimizin desteklerini bekliyoruz."

"Satın alma süreçleri devam ediyor"

ULAK Haberleşmenin yazılım tarafında ürünlerini tamamen yerli, milli ve kendi mühendisleriyle ürettiğine dikkati çeken Kömürcü, şirketin aynı zamanda Türkiye'de bu konunun önderliğini yapan Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesinin (HTK) başkanlığı görevini de yürüttüğünü aktardı.

Kömürcü, HTK'nin geçen ay genel kurul toplantısını yaptığını ve yeni yönetim kurulu oluşturduğunu belirterek, sadece ULAK ürünlerini değil HTK üyesi yerli şirketlerin GSM ve 5G alanındaki tüm ürünlerini operatörlerle konumlamak için çalıştıklarını ifade etti.

Operatörlerle üyeleri sık sık buluşturup toplantılar yaptıklarına işaret eden Kömürcü, şu değerlendirmede bulundu:

"Tüm bu ürünlerle aslında operatörler nezdinde yerliliği sağlamış durumdayız. Hem Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın yerli malı tebliğine hem ihalede Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca tanımlanan yerlilik şartına uygun şekilde, operatörlere yerli ve milli ULAK başta olmak üzere farklı şirketlerimizin çekirdek şebekeden yazılımlara kadar farklı ürünlerini verebilecek durumdayız. Biz bu konuda, operatörlerimizden HTK üyelerine şans vermesini bekliyoruz. Operatörlerimizle sürekli görüşüyoruz, onlarla çalıştaylar düzenliyoruz. Operatörlerimizin satın alma yetkilileri, ULAK Haberleşme de başta olmak üzere şirketlerimizi, üyelerimizi sık sık ziyaret ediyorlar. Şu anda satın alma süreçleri devam ediyor."