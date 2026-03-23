56 yıllık efsane Türk markası satılıyor! İşte yeni sahibi ve satış bedeli

Selpak ve Solo markalarının sahibi Sanipak'ın tamamı Malezya merkezli şirkete satılıyor. Dev satışın değeri 600 milyon dolar olarak açıklandı.

  • Eczacıbaşı Holding, Sanipak şirketinin tamamını Malezya merkezli Arch Peninsula Sdn Bhd'ye satmak için anlaşma sağladı.
  • Satış bedeli, 600 milyon dolar şirket değeri üzerinden hesaplanacak.
  • Sanipak, Selpak ve Solo markalarının sahibidir.

Eczacıbaşı Holding, Türkiye'de temizlik kağıdı sektörünün önde gelen markaları Selpak ve Solo'nun sahibi Sanipak'ın tamamının satışı için Malezya merkezli Arch Peninsula Sdn Bhd ile anlaşma sağladı. Şirket, satış sürecine ilişkin detayları yayımladığı bültenle kamuoyuna duyurdu.

SANİPAK DÜNYA DEVİNE DEVREDİLİYOR

Açıklamada, Sanipak'ın dünyanın en büyük selüloz ve kağıt üreticilerinden birine devredileceği vurgulandı. Satış işleminin, belirli finansal düzenlemelerin ardından tamamlanacağı belirtildi.

SATIŞ BEDELİ KAPANIŞTA NETLEŞECEK

Anlaşmaya göre satış bedeli, 600 milyon dolar şirket değeri üzerinden hesaplanacak. Nihai tutar ise finansal borç, nakit ve işletme sermayesi düzeltmelerinin ardından işlemin kapanışında kesinleşecek.

1970'TEN BUGÜNE UZANAN ÜRETİM HİKAYESİ

Eczacıbaşı, Türkiye'nin ilk temizlik kağıdı üretimini 1970 yılında Karamürsel'de kurulan İpek Kağıt tesislerinde başlattı. Selpak markası zamanla sektörün simgesi haline gelirken, Solo'nun yanı sıra Silen ve Servis markaları da şirket bünyesinde yer aldı.

Abdullah Karlıdağ
ABD'de havalimanında büyük facia! Yolcu uçağı itfaiye aracıyla çarpıştı

ABD'de havalimanında büyük facia
Savaşta 24. gün! İran'dan kritik 48 saat uyarısı: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin

48 saat verip resti çektiler: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarızırzop:

3-5 sene sonra devlet sattı bu fabrikaları olur, demezler patronları har vurup harman savurdu

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avrupa ülkesinde acil durum! Akaryakıta kota geldi, asker sahaya indi

Avrupa ülkesinde alarm! Kritik ürüne kota geldi, asker sahaya indi
Osimhen'den dev yatırım! Türkiye'den takım alıyor

Yok artık Osimhen! Türkiye'den takım alıyor
Bağdat Havalimanı'na saldırı: 5 yaralı

Ülkenin en büyük havalimanı vuruldu! Çok sayıda yaralı var
5 çocuk annesi, tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

5 çocuk annesi, tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
Avrupa ülkesinde acil durum! Akaryakıta kota geldi, asker sahaya indi

Avrupa ülkesinde alarm! Kritik ürüne kota geldi, asker sahaya indi
Eskişehir'de zincirleme kaza! 2 eski bakan yaralandı, soruşturma başlatıldı

Eskişehir'de zincirleme kaza! 2 eski bakan hastaneye kaldırıldı
ABD basını yazdı: Mossad'ın İran'da isyan çıkarma planı suya düştü

Mossad'ın gizli İran planı suya düştü