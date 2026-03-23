56 yıllık efsane Türk markası satılıyor! İşte yeni sahibi ve satış bedeli

Eczacıbaşı Holding, Türkiye'de temizlik kağıdı sektörünün önde gelen markaları Selpak ve Solo'nun sahibi Sanipak'ın tamamının satışı için Malezya merkezli Arch Peninsula Sdn Bhd ile anlaşma sağladı. Şirket, satış sürecine ilişkin detayları yayımladığı bültenle kamuoyuna duyurdu.

SANİPAK DÜNYA DEVİNE DEVREDİLİYOR

Açıklamada, Sanipak'ın dünyanın en büyük selüloz ve kağıt üreticilerinden birine devredileceği vurgulandı. Satış işleminin, belirli finansal düzenlemelerin ardından tamamlanacağı belirtildi.

SATIŞ BEDELİ KAPANIŞTA NETLEŞECEK

Anlaşmaya göre satış bedeli, 600 milyon dolar şirket değeri üzerinden hesaplanacak. Nihai tutar ise finansal borç, nakit ve işletme sermayesi düzeltmelerinin ardından işlemin kapanışında kesinleşecek.

1970'TEN BUGÜNE UZANAN ÜRETİM HİKAYESİ

Eczacıbaşı, Türkiye'nin ilk temizlik kağıdı üretimini 1970 yılında Karamürsel'de kurulan İpek Kağıt tesislerinde başlattı. Selpak markası zamanla sektörün simgesi haline gelirken, Solo'nun yanı sıra Silen ve Servis markaları da şirket bünyesinde yer aldı.