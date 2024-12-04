Üye Girişi
Haberler
Suriye'deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu

102 yıl sonra ortaya çıkan harita Orta Doğu'yu karıştıracak

 Rusya düzenlediği askeri tatbikatla Suriye'de gözdağı verdi

Putin'den Türkiye sınırında büyük gözdağı

 Cemal Enginyurt'tan Soylu'ya fezleke tepkisi: Bundan sonra Sedat Peker'in benim

"Bundan sonra senin Sedat Peker'in benim"
Güney Kore'de sıkıyönetim kalktı, siyasi kaos devam ediyor

Sıkıyönetim kalktı, kendi partisinden devlet başkanına sert tepki

5 aylık enflasyona göre memurlar kaç lira maaş alacak? İşte mesleklere göre tam liste

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milyonlarca memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamma kilitlenirken 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 14,57, memurlar ise yüzde 10,4'lük zammı şimdiden garantiledi. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla maaş zamları ise kesinleşecek. Peki 5 aylık enflasyon verilerine göre sayısı 5 milyonu aşan memurların maaşları ne kadar olacak? İşte mesleklere göre zamlı memur maaşları.

Türkiye'nin merakla beklediği Kasım ayı enflasyon rakamları dün açıklandı. Memur ve emeklilerin zamlarının kesinleşmesi için kasım ayı enflasyonun ardından 3 Ocak tarihi itibarıyla aralık ayı enflasyonunun da açıklanması gerekiyor.

ENFLASYON SON 17 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

TÜİK'e göre enflasyon kasımda aylık yüzde 2,24 arttı. Yıllık bazda ise yüzde 47,09'a geriledi. Böylece enflasyon son 17 ayın en düşük seviyesine indi.

5 AYLIK ENFLASYONA GÖRE MAAŞ ZAMMI HESAPLANDI

Aylık enflasyon temmuzda yüzde 3,32, ağustosta yüzde 2,47, eylülde yüzde 2,97, ekimde 2,88 ve son olarak kasımda da yüzde 2,24 olarak açıklandı. Böylece 5 aylık enflasyona göre memur ve emeklinin maaş zammı hesaplandı. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin 5 aylık enflasyona göre zammı ise yüzde 14,57. Toplu sözleşme ile 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 6 zam alacak olan memurlar için yüzde 4,15'lik enflasyon farkı oluştu. Böylece memur zammı 5 aylık enflasyona göre yüzde 10.4 oldu.

MESLEK MESLEK ZAMLI MEMUR MAAŞLARI

Peki yüzde 10.4'lük zamma göre sayıları 5 milyonu aşan memurların ocak ayında alacağı zamlı maaşlar ne kadar olacak. İşte meslek meslek zamlı memur maaşları:

  • Memur (Üniversite mezunu) 45 bin 61 lira
  • Araştırma görevlisi (7/1) 63 bin 196 lira
  • Uzman doktor (1/4) 108 bin 10 lira
  • Mühendis (1/4): 66 bin 971 lira
  • Avukat (1/4): 62 bin 958 lira
  • Şube Müdürü (Lisans): 65 bin 651 lira
  • Uzman öğretmen: 58 bin 35 lira
  • Öğretmen (1/4): 52 bin 366 lira
  • Profesör (1/4): 95 bin 361 lira
  • Başkomiser (3/1): 64 bin 405 lira
  • Polis memuru (8/1): 58 bin 308 lira
  • Hemşire (Lisans 5/1): 52 bin 892 lira
  • Vaiz (1/4): 54 bin 738 lira
5 aylık enflasyona göre memurlar kaç lira maaş alacak? İşte mesleklere göre tam liste
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
img

"Bundan sonra senin Sedat Peker'in benim"
img

Serdar Ortaç son haliyle hayranlarını üzdü
img

Fenerbahçe derbisi öncesi en büyük sorunu tek seferde çözdü
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSeçilmiş kişi:

Secimi memura verilip emekliye verilmeyen seyyanen zam kaybettirdi. Emekli az maaşa kızmadı haksızlığa kızdı ama bunu göremeyip seçim hezimetini sağda solda arıyo.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 4 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? CANLI ALTIN KURU | 4 Aralık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu? AÖL sınav yerleri belli oldu mu? Açık lise sınav giriş belgesi nasıl alınır? ATV CANLI İZLE 4 ARALIK | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 4 Aralık Çarşamba günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 4 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 4 Aralık Dünya Madenciler Günü mesajları ve sözleri neler? 4 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! GELİNİM MUTFAKTA 4 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 4 Aralık Çarşamba Gelinim Mutfakta kim kazandı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.