45 yıllık ihracat rekortmeni şirket konkordato ilan etti

Türkiye'nin köklü yatak üreticilerinden Mavi Ay Yatak, yaşadığı mali sıkıntıların ardından iflasın eşiğine geldi. 45 yıldır faaliyet gösteren firma, konkordato başvurusu yaparak geçici mühlet kararı aldı.

CNBC-e'de yer alan habere göre; Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Mavi Ay Yatak'ın yanı sıra Turkuaz Yatak Baza Oturma Grupları, Ada Yatak Baza, Beyrut Mühendislik ve King Protrade Tekstil için 3 aylık geçici konkordato mühleti verdi. Bu süre boyunca firmalar, alacaklılarıyla uzlaşarak mali yapılarını güçlendirmeye çalışacak.

AVRUPA PAZARINDA ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

Merkezi Bursa'da bulunan Mavi Ay Yatak, Turkuaz Yatak Baza şirketine bağlı olarak faaliyet gösteriyordu. Firma, Almanya, Hollanda, Belçika ve Fransa gibi ülkelere ihracat yaparak Avrupa pazarında adından söz ettirmişti. 1980 yılında kurulan şirket, fermuarlı yatak kılıfı üretiminde Türkiye'nin ilk üreticisi olarak tanınıyordu.

KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLÜ KAZANMIŞTI

İkinci kuşak yönetimle birlikte büyümesini sürdüren firma, kısa sürede Türkiye genelinde 3.600 firma arasından seçilerek KOBİ ve Girişimcilik Ödülü kazanmıştı.