41 yıllık köklü firma konkordato ilan etti

1984 yılından bu yana oto ve oda kokuları üreten GreenX Kozmetik, ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato ilan etti. Şirketin başvurusu üzerine mahkeme 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.

3 KONKORDATO KOMİSERİ GÖREVLENDİRİLDİ

İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, GreenX Kozmetik ve Göker İthalat İhracat Pazarlama Ltd. Şti.'nin başvurusu üzerine konkordato süreci başlattı. Şirketin mali durumunun incelenmesi için 3 uzman isim konkordato komiseri olarak görevlendirildi.

ALACAKLILARA 7 GÜN SÜRE

Mahkeme ilanında, alacaklılara 7 gün içinde konkordato talebine itiraz etme hakkı tanındı. Ayrıca, konkordato mühleti verilmesini gerektirecek bir hal bulunmadığını öne süren alacaklıların, delilleriyle birlikte mahkemeye başvurabileceği belirtildi. Duruşmanın 19 Kasım 2025'te saat 13.30'da yapılacağı açıklandı.

41 YILDIR SEKTÖRDE

41 yıldır sektörde faaliyet gösteren GreenX Kozmetik, otomotiv bakım ürünlerinden ev temizlik malzemelerine, kişisel bakım ürünlerinden oda kokularına kadar geniş bir yelpazede üretim yapıyordu. Şirketin konkordato sürecinden çıkıp yeniden yapılanıp yapılanamayacağı önümüzdeki dönemde belli olacak.