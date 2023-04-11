40 bin zeytin fidanı atıl tarım arazileriyle buluşacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi, atıl tarım alanlarında zeytin yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması ve üreticilere sertifikalı fidan kullanma alışkanlığının kazandırılması amacıyla 7 ilçede 530 çiftçiyi kapsayan 40 bin zeytin fidanı hibe projesine başladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, atıl tarım alanlarında zeytin yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması ve üreticilere sertifikalı fidan kullanma alışkanlığının kazandırılması amacıyla 7 ilçede 530 çiftçiyi kapsayan 40 bin zeytin fidanı hibe projesine başladı. Tarım ve Orman Denizli İl Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen proje çerçevesinde ilk zeytin fidanı dağıtım töreni Kale ilçesinde yapıldı.

"Büyükşehir her zaman üreticinin yanında"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, üretimin çok kıymetli olduğunu bilhassa da tarımsal üretimin hayati derecede önem arz ettiğini ifade etti. Çiftçi ve üreticilerin her zaman yanında olduklarını belirten Başkan Zolan, "Bizlere düşen, bu gayretinizi desteklemek, işinizi kolaylaştırmak ve teşvik etmektir. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak tarım ve hayvancılıkta çok farklı projeler gerçekleştirdik. Bu desteğimizle de 40 bin zeytin fidanı toprakla buluşacak. Zeytin ve zeytinyağının ne kadar sağlıklı olduğunu, ne kadar kıymetli olduğunu sizler benden daha iyi biliyorsunuz" dedi. Üretimin devamlılığı için çalıştıklarını ifade eden Başkan Zolan, "Biz istiyoruz ki ekilmedik, dikilmedik yer kalmasın. Üretim anlamında tüm arazilerimizi kullanalım. Boş, atıl arazimiz kalmasın" diye konuştu. Konuşmanın ardından Başkan Zolan ve beraberindekiler Kale ilçesinde 160 çiftçiye hibe edilecek 16 bin zeytin fidanının ilk dağıtımını yaptı.

1428 dekar alanda 40 bin zeytin fidanı toprakla buluşacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi zeytin fidanı hibe projesini Babadağ, Beyağaç, Buldan, Kale, Merkezefendi, Pamukkale ve Sarayköy ilçelerinde hayata geçiriyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi, atıl tarım alanlarında zeytin bahçesi tesis edilerek zeytin yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması, üreticilere sertifikalı fidan kullanma alışkanlığının kazandırılması ve ailelere katma değer sağlanması amacıyla toplam 1428 dekar alan için 530 çiftçiyi kapsayan proje ile 40 bin adet sertifikalı zeytin fidanını yüzde 75 hibeli olarak destekliyor. - DENİZLİ