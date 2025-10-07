4. Yatırım Zirvesi'nde Savunma ve Havacılık Sanayisine Vurgu

İzmir'de, Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) tarafından savunma ve havacılık sanayisi temalı "4. Yatırım Zirvesi" gerçekleştirildi.

ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, bir otelde düzenlenen programın açılışında, Türkiye'nin uluslararası rekabet gücünün artırılması için yeni projelerin geliştirilmesi ve yeni pazarlara açılması gerektiğini söyledi.

???????Finansmana erişim ve öngörülebilirliğin başlıca sorun olduğuna işaret eden Zorlu, "Bu yılki zirvemizin ana teması dünyada giderek artan öneme sahip olan savunma ve havacılık sanayisi oldu. Bu konu sadece güvenlik meselesi değil, ülkelerin siyasi ve ekonomik gücü bakımından stratejik sektör. Özünde, yüksek teknolojiye, ileri mühendisliğe ve yoğun AR-GE'ye dayanıyor. Malzeme biliminden yapay zekaya, yazılımdan siber güvenliğe kadar pek çok alanı içinde barındırıyor. Pek çok sektöre yayılma ve dokunma etkisine sahip." diye konuştu.

???????Zorlu, savunma ve havacılığı konuşmanın geleceğin teknolojilerini konuşmak anlamına geldiğine işaret etti.

???????Küresel gelişmeler, sıcak savaşlar, bölgesel gerilimler ve yeni güvenlik tehditlerinin ülkeleri savunma yatırımlarını artırmaya zorladığını anlatan Zorlu, şunları kaydetti:

???????"Zirvemizin ana teması, İzmir ve bölgemiz açısından ayrı anlam taşıyor. Şehrimiz sanayi ve lojistik alanında güçlü merkezlerden biri. Organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, üniversiteler ve teknoparklar, havacılık ve uzay kümelenmesi, AR-GE kapasitesi, yetişmiş insan kaynağı ile savunma ve havacılık eko-sisteminde güçlü bir potansiyele sahip. Bu konu, yalnızca büyük şirketlerin değil aynı zamanda KOBİ'lerin, startupların ve yan sanayiinin de değer zincirine katılabildiği bir alan açıyor. Öte yandan savunma yatırımlarının sürdürülebilirliği, farklı coğrafyalardaki kümelenmelerden geçiyor. Türkiye'nin yatırım hikayesi geleceğin stratejik sektörleri üzerinden yazılmalı."

"Kritik teknolojiler yerli olarak savunma sanayimizin eliyle üretilecek"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Sanayileşme Daire Başkanı Murat Çizgel de "Vizyon Konuşması" başlığı altında katılımcıları bilgilendirdi.

Türkiye'nin savunma sanayisinin 50 yıllık süreci bulunduğunu fakat son 20 yılda şaha kalktığını vurgulayan Çizgel, "Son 20 yılda Türkiye'nin en önemli değerlerinden biri savunma sanayisi oldu. Bu değer, bütün dünya tarafından izleniyor ve görülüyor. Bunun temel sebebi aslında başta konan vizyon. Çok basit, yerli ve milli bir savunma sanayiniz olacak." dedi.

Çizgel, Türkiye'nin Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından savunma sanayinin yerli ve milli olması yönünde politika ortaya koyduğunu ve politikasını büyük oranda gerçekleştirdiğini belirtti.

Sahadaki birçok ürünü yerlileştirdiklerini ifade eden Çizgel, şunları ifade etti:

"Önemli ve kıymetli olan kritik alanlarda millileşerek herhangi bir ürünümüzde dışarıya bağımlı kalmamaktır. Yani tam bağımsız savunma sanayi vizyonu. Tam bağımsız savunma sanayi vizyonu konusunda hakikaten emin adımlarla gidiyoruz. Neredeyse kritik, bütün veya şu an itibariyle bile sahada olan birçok ürünü yerlileştirdik, yerlileştiremediklerimizin de programlarını başlattık. Bir yıl veya 5 yıl içerisinde kritik teknolojiler yerli olarak savunma sanayimizin eliyle üretilecek. Bu gurur verici tablodur ama yerli ve milli savunma sanayimizin sürdürülebilirliğinin teşkil edilmesi de önemli, bu hedef için çalışıyoruz."

İzmir ve çevre illerdeki iş insanlarının ve sanayilerin ilgili yetkililerin katıldığı ve gün boyu devam edecek zirvede "Savunma ve Havacılık Sanayiinde Yatırım Dinamikleri", "Savunma ve Havacılık Sanayinde Tedarikçi Perspektifi", "Birleşme, Satın Almalar ve Fon Yatırımları" ile "Sermaye Piyasası İşlemleri, Halka Arz ve Alternatif Finansman İmkanları" başlıklı oturumlar gerçekleştirilecek.