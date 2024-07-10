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4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var

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Emekli maaşlarına yapılacak zam için Ankara'daki kritik toplantıya katılacak isimlerden biri olan AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler "Asgari ücretle ilgili ara zam çalışmamız yok. Böyle bir beklenti olmasın" açıklamasında bulundu.

Yaklaşık 4 milyon emeklinin gözü zam düzenlemesine çevrildi. 6 aylık enflasyon sonrası emekli maaş zam oranı yüzde 24,73 oldu. Enflasyon zammı kök aylıklara uygulanıyor. Kök aylığı 7 bin 710 lira ve altında olanların maaşı, zamma rağmen en düşük aylığın altına kaldı.

KULİSLERDEKİ RAKAM 12 BİN TL

Ak Parti kurmaylarının sadece en düşük emekli maaşı olarak uygulanan rakamda bir hazırlık yaptığı öğrenilmişti. Kulislere yansıyan ilk bilgilere göre, en düşük emekli maaşının 10 bin liradan 12 bin liraya çıkarılması düşünülüyor.

EMEKLİYE ZAM İÇİN SÜRPRİZ TOPLANTI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler bir araya gelecek.

4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Partili Güler net konuştuAK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler.

"SEYYANEN ZAM MÜMKÜN GÖZÜKMÜYOR"

AK Partili yetkililer ise, "Emeklilere seyyanen zam mümkün gözükmüyor, şu an sadece en düşük emekli maaşı 10 bin TL'nin yukarıya çekilmesi noktasında bir çalışma var." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA: ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ ÇALIŞMAMIZ YOK

Ankara'daki sürpriz zirve zam beklentisi içindeki milyonlarca asgari ücretliyi de heyecanlandırırken, AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler konuyla ilgili net konuştu. Güler "Asgari ücretle ilgili ara zam çalışmamız yok. Böyle bir beklenti olmasın" ifadelerini kullandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Abdullah Güler Asgari Ücret AK Parti Ankara Zam Finans Politika Ekonomi Haberler

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Yorumlar (3)

A Aziz Öztemel:

Ssk ve bağkura verilen 34.73 lik zammı aynısını Memur ve Memur emekliye de verilsin bu bir haksızlıktır bunun sebebi Memur sendikasıdır hakkımızı helal etmiyoruz.

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VOLKAN POLAT null:

Maaşlara zam yok, ama herşeye zam var. Birde zam yok derken sanki posta koyuyorlar, kimse beklenti içerisine girmesin ne demek

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hüseyin akgül:

asgari ücretin ne kadar olacağına karar verenlerin , asgari ücretin 10 katı maaş alıp belirlemesi çok saçma bence . diğer bir husus ise emekli aylığı veya asgari ücretle 3 ay yaşayıp hayatta kalsınlar söz veriyorum ben zam istemiyorum

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