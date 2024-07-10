4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var

Yaklaşık 4 milyon emeklinin gözü zam düzenlemesine çevrildi. 6 aylık enflasyon sonrası emekli maaş zam oranı yüzde 24,73 oldu. Enflasyon zammı kök aylıklara uygulanıyor. Kök aylığı 7 bin 710 lira ve altında olanların maaşı, zamma rağmen en düşük aylığın altına kaldı.

KULİSLERDEKİ RAKAM 12 BİN TL

Ak Parti kurmaylarının sadece en düşük emekli maaşı olarak uygulanan rakamda bir hazırlık yaptığı öğrenilmişti. Kulislere yansıyan ilk bilgilere göre, en düşük emekli maaşının 10 bin liradan 12 bin liraya çıkarılması düşünülüyor.

EMEKLİYE ZAM İÇİN SÜRPRİZ TOPLANTI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler bir araya gelecek.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler.

"SEYYANEN ZAM MÜMKÜN GÖZÜKMÜYOR"

AK Partili yetkililer ise, "Emeklilere seyyanen zam mümkün gözükmüyor, şu an sadece en düşük emekli maaşı 10 bin TL'nin yukarıya çekilmesi noktasında bir çalışma var." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA: ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ ÇALIŞMAMIZ YOK

Ankara'daki sürpriz zirve zam beklentisi içindeki milyonlarca asgari ücretliyi de heyecanlandırırken, AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler konuyla ilgili net konuştu. Güler "Asgari ücretle ilgili ara zam çalışmamız yok. Böyle bir beklenti olmasın" ifadelerini kullandı.