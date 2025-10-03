38 ilde KPSS şartı olmadan yüzlerce personel alımı yapılacak

Belediyeler tarafından duyurulan personel alımlarında farklı meslek gruplarına yönelik çok sayıda kadro açıldı. İlanlarda; şoför, destek hizmetleri personeli, teknik eleman, güvenlik görevlisi ve uzmanlık gerektiren birçok pozisyon yer alıyor. Başvurular, okuryazarlık düzeyinden farklı eğitim seviyelerine sahip tüm adaylara açık şekilde kabul ediliyor.

ESKİŞEHİR EN ÇOK ALIM YAPILAN ŞEHİRLER ARASINDA

Toplam 38 şehirde yapılacak alımlarda Eskişehir, 6 farklı ilanla dikkat çekti. Bu sayıyla Eskişehir, Afyonkarahisar, Manisa ve Tekirdağ ile birlikte en çok alım yapılan iller arasında yer aldı. En fazla ilan 14 duyuruyla İstanbul'da yayımlanırken, İzmir 8 ilanla ikinci sırada bulunuyor. Ayrıca Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Erzurum, Konya, Kütahya, Malatya, Ordu, Sakarya ve Şanlıurfa gibi birçok ilde de başvurular devam ediyor.

BAŞVURU ŞARTLARI

Adaylarda aranan genel şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18-50 yaş arasında bulunmak, görevini yerine getirmeye engel bir sağlık sorununun olmaması, erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmaması ve adli sicil kaydının temiz olması yer alıyor.

KPSS ŞARTI ARANMIYOR

Personel alımlarında en dikkat çeken detay ise KPSS şartının olmaması. Bu durum, kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar için önemli bir fırsat sunuyor. Başvuru yapmak isteyenler, tüm detaylara ve ilanlara İŞKUR'un "Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı" sayfası üzerinden ulaşabiliyor.