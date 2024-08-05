Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

37 yılın en yüksek düşüşü! Bitcoin ve Ethereum resmen çakıldı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orta Doğu'daki İsrail-İran gerilimi ve ABD'de resesyon korkuları kripto paralarda büyük çöküşü tetikledi. 37 yılın en yüksek düşüşünü yaşayan lider kripto para birimi Bitcoin 54 bin dolara, Ethereum ise 2300 dolara kadar çekildi. Öte yandan erken saatlerde işleme başlayan Asya piyasalarında da sert düşüşler yaşandı.

Başta ABD ekonomisi olmak üzere küresel ekonomiye yönelik artan sert iniş ve resesyon endişeleri kripto paralarda çok sert bir düşüşe yol açtı.

Cuma günü açıklanan verilere göre, ABD'de tarım dışı istihdam, temmuz ayında 114 bin kişi artarak 175 binlik beklentinin altında gerçekleşti. Bunun yanında işsizlik oranı da yüzde 4.3'e çıkarak 4 ay üst üste yükseliş kaydederken 3 yılın zirvesine tırmandı.

BORSALARDA SATIŞI BERABERİNDE GETİRDİ

Bu veri Fed'in faiz indirimlerine başlamakta geç kaldığına dair görüşleri güçlendirirken borsalarda satışı beraberinde getirdi. Geçen cuma Nasdaq bileşik endeksi yüze 2.4 düşerken S&P 500 yüzde 2.4 geriledi.

Bu haftanın ilk gününde de satış baskısı Asya piyasalarının açılmasıyla devam etti. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 8.5 düşüşle haftaya başladı. Nasdaq'da vadeli işlemlerde ise yüzde 3.6'lık düşüş kaydedildi. Tokyo Borsasındaki satışlarda Japonya Merkez Bankası'nın geçen hafta 15 baz puanlık faiz artırım kararı alması da etkili oldu.

KRİPTO ÇOK SERT ÇAKILDI

Kripto paralardaki satış ise çok daha sert oldu. Bitcoin TSİ 7.30 itibarıyla günlük yüzde 10.6'lık düşüşle 54 bin 280 dolara geriledi. Ethereum ise yüzde 20 değer kaybederek 2.330 dolara düştü.

Piyasa değeri bakımından ilk 10'da yer alan kripto paralara bakıldığında Binance Coin günlük yüzde 15.6, Solana yüzde 11.2, Ripple yüzde 14.3, Toncoin yüzde 10.6, Dogecoin yüzde 15.2, Cardano (ADA) ise yüzde 14.5 geriledi. Böylece kripto paraların toplam piyasa değeri son 24 saatte yaklaşık 260 milyar dolar gerileyerek 1.9 trilyon dolara geriledi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Kripto Para Orta Doğu İsrail Coin İran Kripto Para Finans Dünya Ekonomi Haberler

1 milyonluk kenti bu sözlerle uyardı: 7.5 büyüklüğüne kadar deprem olabilir

1 milyonluk kenti bu sözlerle uyardı: 7.5 büyüklüğüne kadar deprem olabilir

 İnşaat işçisi halatı kopan iskelede ölümden döndü

İnşaat işçisi halatı kopan iskelede ölümden döndü

 Beyoğlu'nda 3 kadının darbedildiği eğlence mekanı zabıta tarafından mühürlendi

Beyoğlu'nda 3 kadının darbedildiği eğlence mekanı zabıta tarafından mühürlendi

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
On binlerce kişi Haniye'nin son vasiyeti üzerine Ayasofya Meydanı'nda buluştu

On binlerce kişi Haniye'nin son vasiyeti üzerine Ayasofya Meydanı'nda buluştu
500

Yorumlar (10)

Sizden Biri :

Bitcoin son 37 yılın en düşüğü ne saçma bir haber kaç yıl oldu bitcoin çıkalı...

103
1
yanıtYanıtla
adem alemdar:

araştır bakalım kaç yıl olmuş yaz buraya

yanıt0
yanıt0
Sinan Buyukkal:

2009da çıktı bitcoin ne saçma haber

19
0
yanıtYanıtla
Naci Büyükkal:

:D :D

yanıt2
yanıt0
adem alemdar:

türkiyenin haberi 2009 olmuştur araştı 80 sonlarında çıktı

yanıt0
yanıt0
girilmez:

hani merkeziyetsiz herşeyden bağımsız idi

14
2
yanıtYanıtla
adem alemdar:

yersen

yanıt0
yanıt0
CAN Işık:

Daha durun başlangıç bitcoin nedir yaa :) :) :) ena SİLKECEK Elon mask

3
0
yanıtYanıtla
Naci Büyükkal:

Reis , Devletimiz Elon'un musluğunu iyi sıkacak. :D

yanıt0
yanıt0
Naci Büyükkal:

Çok tuhaf ! Şuanda 35 yaşındayım. Ben Dünya'da yokken bitcoin var mıydı? :V :V :V

2
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title