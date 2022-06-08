3600 ek gösterge düzenlemesinin detayları belli oldu - Haberler

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 3600 Ek Gösterge düzenlemesine ilişkin düzenlemeyi açıkladı. Buna göre, birinci derece memur olmak kaydıyla tüm öğretmenlerin, 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu polislerin, alan sınırlaması olmaksızın 4 yıllık yükseköğrenim mezunu sağlık çalışanları ile din görevlilerinin ek göstergeleri 3600'e yükseltilecek. Ek göstergesi 3600'e çıkan ve 30 yıllık hizmeti olan bir memurun emekli aylığı 1234-1391 lira, emekli ikramiyesi ise 44 bin 500-50 bin 150 lira arasında artacak.

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sistemdeki sorunların giderilmesi ile adalet duygusunun pekiştirilmesi amacıyla hazırlanan çalışmada, kapsam genişletilerek 5,3 Milyon kamu personelinin ek gösterge düzenlemesinden faydalanması sağlandı. Ek gösterge sistemi memurların; kadro unvanı/derecesi, hizmet sınıfı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi, hiyerarşik konumu ve eğitim durumu esas alınarak belirlenecek.

Talep ve beklentilerin üzerine çıkan "Ek Gösterge Düzenlemesi" ile ek gösterge sistemi memurların; kadro unvanı/derecesi, hizmet sınıfı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi, hiyerarşik konumu ve eğitim durumu esas alınarak belirlenecek.

Düzenleme, 2008 yılı öncesi göreve başlayan memurların emekli ikramiyesi ile emekli aylıklarını, 2008 sonrası göreve başlayanların ise sadece emekli ikramiyelerini esaslı olarak etkileyecek.

Tüm Memurlara İlave 600 Puan Verilecek

Talep ve beklentilerin üzerine çıkan ek gösterge düzenlemesiyle birinci dereceye gelmiş olmak kaydıyla; tüm öğretmenlerin, 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu polislerin, alan sınırlaması olmaksızın 4 yıllık yükseköğrenim mezunu sağlık çalışanları ile din görevlilerinin ek göstergeleri 3600'e yükseltilecek. Bu meslek gruplarının yanı sıra avukat, il müdürü, ilçe müftüsü, bekçi, uzman erbaş/jandarma, matematikçi, istatistikçi gibi 3000 ek göstergeli tüm kamu görevlilerinin ve yüksek yargıdaki müdürlerin de ek göstergeleri 3600'e çıkacak. Ayrıca daha önce ek göstergeden yararlanmayan yardımcı hizmetler sınıfı da ek göstergeden faydalandırılarak tüm memurlara ilave 600 puan verilecek.

Kamudaki fonksiyonel hiyerarşinin bozulmamasını temin etmek amacıyla genel müdür yardımcılarının ek göstergeleri 3600'den 4400'e; il müdür yardımcısı, şube müdürü ve ilçe müdürü gibi yöneticilerinin ek göstergeleri de 2200'den 3000'e çıkacak.

Böylelikle Kamu bürokrasisindeki hiyerarşi ve adalet gözetilerek, ek gösterge sisteminde yeni bir dönem başlayacak ve kamu görevlilerinin emekli aylıkları ile ikramiyeleri esaslı artacak.

Emekli ikramiyelerinde 40-50 Bin TL artış olacak

Düzenleme kapsamında ek göstergesi 3600'e çıkan ve 30 yıllık hizmeti olan bir memurun; emekli aylığında bin 234 TL ile bin 391 TL, emekli ikramiyesinde ise 44.500 TL ile 50.150 TL arasında bir artış olacak. Birinci dereceye gelmiş 3000 ek göstergeli öğretmenin, sağlık çalışanının ve din görevlisinin emekli aylığı 5 bin 627 TL'den 6 bin 861 TL'ye çıkacak, emekli ikramiyesi ise 202 bin 909 TL'den 247 bin 408 TL'ye çıkacak. Böylece söz konusu kamu görevlilerinin emekli aylıklarında ve ikramiyelerinde yüzde 22 oranında artış sağlanacak. Polisler de yüzde 22'lik artıştan yararlanacak ve emekli aylıkları 5 bin 727 TL'den 6 bin 961 TL'ye, emekli ikramiyeleri ise 202 bin 909 TL'den 247 bin 408 TL'ye yükselecek. 2200 ek göstergeli 4 yıllık yükseköğrenim mezunu hemşire ve din görevlileri ise yüzde 25'lik bir artışla emekli aylıklarında bin 391 TL ve ikramiyelerinde 50 bin 150 TL ilave ödeme alacak.

Artışlar mevcutta emekli olan devlet memurlarının aylıklarına da yansıyacak

Düzenlemede halihazırda emekli olan kamu görevlileri de unutulmayarak sosyal devletin yanlarında olduğunu hissettirmek için ek gösterge artışlarına bağlı olarak emekli aylıklarındaki söz konusu artışlar mevcutta emekli olan devlet memurlarının aylıklarına da yansıyacak. Ek gösterge artışına bağlı olarak yükselecek emekli aylığı ve emekli ikramiyesi tutarları Bu tutarlar yürürlükteki katsayılara göre hesaplanmış olup, 2022 Temmuz ve 2023 Ocak aylarında memur maaş zamları oranında daha da ileriye taşınacak.

1994 yılından beri meslek gruplarının ek gösterge artışına yönelik sınırlı düzenlemeler yapılmıştı. Öğretmen, polis, sağlık çalışanları ve din görevlileri olmak üzere dört meslek grubunda görev yapan 3000 ek göstergeli memurların, ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesi sözü verilmişti. Ancak kapsam tüm memurları içerecek şekilde genişletildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi