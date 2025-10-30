36. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları Fuarı ve 32. Gıda ve İçecek Fuarı Antalya'da Buluşuyor

Konaklama ve ağırlama ekipmanları sektörünün en geniş kapsamlı buluşma noktası 36. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı (Anfaş Hotel Equipment) ile gıda ve içecek sektörünün turizmle buluşma noktası 32. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı (Anfaş Food Product), 06-09 Ocak 2026 tarihlerinde Antalya'da Anfaş Fuar ve Kongre Merkezi'nde, sektör profesyonellerine aynı anda kapılarını açacak.

Türkiye'nin en köklü iki ihtisas fuarı, konaklama ve ağırlama ekipmanları sektörüyle gıda ve içecek sektörlerinin tüm tedarik zincirini tek bir ortak platformda buluşturuyor. Otel, restoran, kafe, zincir market ve catering profesyonelleri; misafir deneyimini oluşturan tüm unsurları aynı çatı altında keşfedecek. Endüstriyel mutfak ve konaklama ekipmanlarından iç tasarım çözümlerine, gıda ve içecek ürünlerinden soğuk zincir, lojistik ve ambalaj teknolojilerine uzanan 360 kapsamlı bir ürün ve hizmet ekosistemi dört gün boyunca ziyaretçilerle buluşacak.

ANFAŞ Fuarcılık'ın ev sahipliğinde, TT Global Fuarcılık iş birliği ile düzenlenecek organizasyon; ulusal ve uluslararası satın almacılar, yatırımcılar, otel ve restoran zincirleriyle tedarikçiler arasında güçlü ticaret köprüleri kurmayı hedefliyor.

TT Global Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Lokman Arslan, fuarların Türkiye turizmi ve ilgili sektörler için stratejik bir platform oluşturduğunu belirterek, konaklama ve ağırlama ekipmanları sektörüyle gıda ve içecek sektörlerini uluslararası arenada buluşturacak bu organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Konaklama ve ağırlama ekipmanları sektörüyle gıda ve içecek sektörlerinin gelecek vizyonunu belirleyen inovasyonlar, sürdürülebilirlik çözümleri ve teknoloji odaklı yeni iş modelleri ziyaretçilerin odağında olacak.

Ocak ayında kapılarını açacak olan bu iki fuar; Türkiye'nin küresel marka değerine katkı sağlayarak yeni yatırımların, ihracat bağlantılarının ve uluslararası iş birliklerinin önünü açmayı amaçlıyor. - ANTALYA