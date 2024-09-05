33 yıldır Nazmi Bilgin'in yönettiği Gazeteciler Cemiyeti hakkında vahim iddialar!

33 yıldır aralıksız Nazmi Bilgin tarafından yönetilen Gazeteciler Cemiyeti'nden istifa eden bir grup gazeteci, yayınladıkları bildiriyle hem cemiyet başkanı hem de yönetim kurulu üyeleri hakkında çok konuşulacak iddialar ortaya attılar.

TÜM MAL VARLIĞI 16 KİŞİYE DEVREDİLECEKTİ

"Gazeteciler Cemiyeti sahipsiz değildir" başlığıyla yayınlanan bildirinin detaylarını paylaşan Ümit Zileli, şu ifadelere yer verdi: "Neler yoktu ki o bildiride; mesela, bütün üyelerden hatta yönetim kurulundan bile gizlenerek cemiyetin tüm malvarlığının kurulacak yeni vakfa devredilmeye çalışılması büyük tepkilere yol açmış, üyelerin itirazıyla 'vakıf senedi' mahkemeye taşınmış, şu sıralar İstinaf Mahkemesi'nde inceleniyordu. Bu vakıf eğer kurulursa tüm mal varlığı bir daha geri alınma şansı olmaksızın 16 kişilik yönetici grubuna devredilmiş olacaktı.

"ŞEFFAFLIKTAN ESER YOK"

Örneğin, Cemiyetin 43 yıldır kesintisiz yayımlanan '24 Saat Gazetesi' Yönetim Kurulu'nun kapalı kapılar ardında yapılan pazarlıkla sudan ucuza satılmıştı. Örneğin, Cemiyetin parasal kaynaklarının varlığı, kullanımı ve harcanması tam bir gizlilik içinde yürütülmekteydi. Cemiyet adına Avrupa Birliği'nden sağlanan milyonlarca liralık projelerde de şeffaflıktan eser yoktu. Birkaç yönetim kurulu üyesi kendi tespit ettikleri maaşlarla yönettikleri projeler hakkında değil üyelere, yönetim kurulunun diğer üyelerine bile bilgi vermiyor, tüm bilgi talepleri ise reddediliyordu.

160 MİLYON TL NEREDE?

Mesela, yeni bir bildiri ile cemiyetin son dönemde Avrupa Birliği ve yabancı elçiliklerden alınan 160 milyon TL'lik hibenin nereye gittiği sorgulandı. Yalnızca bu da değil; bu gelirlere eklenen kendi kaynaklarından edinilen gelirler de sorguya dahil edildi. Örneğin, kapatılana dek 24 Saat gazetesinden alınan ilanlar, Kaş ve Ankara Gölbaşı'ndaki otel ve villalardan elde edilen gelirler neredeydi? Bilen yoktu çünkü Cemiyet Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Üyeleri'ne dahi bilgi verilmiyordu. Mesela bazı yönetim kurulu üyeleri AB projelerinden para alıyor muydu? Ona da yanıt yoktu iyi mi...

KAŞ'TA 5 BİN TL'YE KİRALIK VİLLA

Ardından Nazmi Bilgin'in 33 yıl içinde yaptıkları ortaya döküldü:

- Kaş'taki araziye 5 villa yaptırmış ve bunlar kiraya verilmişti. Bir villanın kirası ne kadardı dersiniz? 5 bin TL! Bununla Kaş değil, hiçbir yerde kulübe bile kiralanabilir mi emin değilim!

- SAS Radisson oteli yapıldı. Yılda 2.5 milyon TL gelir getirdiği biliniyor. Otel ise bir odanın geceliğine 350 Euro alıyordu. Türk lirasıyla 13 bin 145 TL!

Ve bunların tümü ihalesiz yapılmıştı. Bu arada iddialara göre Nazmi Bilgin genellikle Kaş'da oturuyor, cemiyeti oradan yönetiyor, arada bir Ankara'ya uğruyordu."